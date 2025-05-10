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Педиатр объяснила важные нюансы о первой улыбке младенца

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Дата публикации 10 мая 2025 14:03
Когда малыши начинают улыбаться и почему это важно
Малыш улыбается. Иллюстративное фото: Raising Children Network

Нет ничего трогательнее, чем улыбка младенца — а когда она сопровождается звонким смехом, сердце родителей тает. Но в первые недели жизни эти эмоциональные проявления кратковременные и часто совсем не такие, как кажется.

Когда же на самом деле дети начинают улыбаться и смеяться объяснила педиатр Жаклин Каари.

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Рефлексы новорожденных

Врач объясняет, что первые "улыбки" новорожденного на самом деле не являются настоящими, по крайней мере не в эмоциональном смысле. В первые недели жизни — это лишь рефлексы, автоматические реакции организма. Например, короткая улыбка после кормления может быть просто следствием облегчения после газов, а милая гримаса во сне — результатом фазы быстрого сна (REM).

"Когда дети еще очень маленькие, кажется, будто они улыбаются, но на самом деле их тело только учится двигаться", — говорит Каари. Впрочем, эти рефлексы важны: они помогают укрепить мышцы лица, что впоследствии позволит ребенку улыбаться по-настоящему.

Когда появляются социальные улыбки

Около восьмой недели (двух месяцев) младенцы начинают демонстрировать так называемые социальные улыбки — это уже сознательные и ответственные реакции на внешние раздражители. Они реагируют на голоса, особенно в контексте кормления, и постепенно начинают улыбаться в ответ на обращение.

"Если вы разговариваете с ребенком, то со временем увидите, как он начинает улыбаться в ответ", — отмечает врач.

Впрочем, каждый ребенок развивается в индивидуальном темпе. Если вы не замечаете социальных улыбок ровно в два месяца — не стоит паниковать.

Когда дети начинают смеяться

После улыбок приходит очередь смеха — обычно между 4-м и 6-м месяцем. В этот период ребенок начинает издавать звуки намеренно, включая первые хихиканья. Также активно появляется лепет — диалоговое "общение" с родителями. Как и с улыбками, смех может появиться раньше или позже условных сроков.

Что делать, если ребенок не улыбается или не смеется

Родителям часто трудно не волноваться о развитии ребенка — в частности, вовремя ли он начинает улыбаться или смеяться. Впрочем, каждый младенец имеет свой темперамент.

"Есть дети, которые очень легко улыбаются, а есть такие, с которыми надо хорошо поработать, чтобы увидеть первую улыбку. И это нормально", — подчеркивает Каари.

Однако если вас беспокоит общая пассивность ребенка, стоит обратить внимание на другие признаки развития. Поводом для консультации с педиатром могут быть:

  • отсутствие реакции на голоса родителей
  • игнорирование игрушек
  • отсутствие интереса к окружающей среде

"Если вы замечаете что-то необычное — обращайтесь за помощью", — призывает педиатр. Своевременная ранняя помощь, в частности специальные терапии для младенцев, может значительно поддержать ребенка в его развитии.

Ранее мы писали, что в некоторых регионах Украины вводятся дополнительные меры поддержки для женщин, которые рожают детей.

Также мы объясняли, какие фразы способны успокоить истерику или переключить внимание ребенка.

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Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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