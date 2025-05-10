Коли малюки починають усміхатися і чому це важливо

Малюк посміхається. Ілюстративне фото: Raising Children Network

Немає нічого зворушливішого, ніж усмішка немовляти — а коли вона супроводжується дзвінким сміхом, серце батьків тане. Та в перші тижні життя ці емоційні прояви короткочасні й часто зовсім не такі, як здається.

Коли ж насправді діти починають усміхатися й сміятися пояснила педіатр Жаклін Каарі.

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Рефлекси новонароджених

Лікарка пояснює, що перші "усмішки" новонародженого насправді не є справжніми, принаймні не в емоційному сенсі. У перші тижні життя — це лише рефлекси, автоматичні реакції організму. Наприклад, коротка усмішка після годування може бути просто наслідком полегшення після газів, а мила гримаса уві сні — результатом фази швидкого сну (REM).

"Коли діти ще дуже маленькі, здається, ніби вони усміхаються, але насправді їхнє тіло лише вчиться рухатися", — каже Каарі. Втім, ці рефлекси важливі: вони допомагають зміцнити м’язи обличчя, що згодом дозволить дитині усміхатися по-справжньому.

Коли з’являються соціальні усмішки

Близько восьмого тижня (двох місяців) немовлята починають демонструвати так звані соціальні усмішки — це вже свідомі та відповідальні реакції на зовнішні подразники. Вони реагують на голоси, особливо в контексті годування, і поступово починають усміхатися у відповідь на звертання.

"Якщо ви розмовляєте з дитиною, то з часом побачите, як вона починає усміхатися у відповідь", — зазначає лікарка.

Втім, кожна дитина розвивається в індивідуальному темпі. Якщо ви не помічаєте соціальних усмішок рівно у два місяці — не варто панікувати.

Коли діти починають сміятися

Після усмішок приходить черга сміху — зазвичай між 4-м і 6-м місяцем. У цей період дитина починає видавати звуки навмисно, включаючи перші хихотіння. Також активно з’являється лепет — діалогове "спілкування" з батьками. Як і з усмішками, сміх може з’явитися раніше або пізніше за умовні терміни.

Що робити, якщо дитина не усміхається чи не сміється

Батькам часто важко не хвилюватися щодо розвитку дитини — зокрема, чи вчасно вона починає усміхатися або сміятися. Втім, кожне немовля має свій темперамент.

"Є діти, які дуже легко усміхаються, а є такі, з якими треба добре попрацювати, аби побачити першу усмішку. І це нормально", — підкреслює Каарі.

Однак якщо вас турбує загальна пасивність дитини, варто звернути увагу на інші ознаки розвитку. Приводом для консультації з педіатром можуть бути:

відсутність реакції на голоси батьків

ігнорування іграшок

відсутність інтересу до довкілля

"Якщо ви помічаєте щось незвичне — звертайтеся за допомогою", — закликає педіатр. Вчасна рання допомога, зокрема спеціальні терапії для немовлят, може значно підтримати дитину у її розвитку.

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