Отравление в лагере на Львовщине - возросло количество пострадавших

Детское отделение в больнице в Стрые. Фото: Суспільне Львов

В четверг, 6 августа, на 16:00 количество госпитализированных из-за массового отравления в детском лагере "Friendly Camp" в Славском достигло 47 человек, среди которых 45 — дети. В нескольких отобранных образцах уже обнаружен норовирус.

Об этом сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Наталья Иванченко-Тимко в комментарии "Суспільному".

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Отравление в лагере на Львовщине

Как известно, часть детей, которые находились в лагере на отдыхе, начали жаловаться на плохое самочувствие — в частности, на тошноту, боль в животе, рвоту и диарею. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения в Стрые, Сколе, Дрогобыче и Львове.

Как сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко, состояние всех больных сейчас улучшается. В образцах биоматериала, отобранного от пяти первых госпитализированных пациентов, обнаружили норовирус. По словам специалиста, этот вирус передается как через воду и пищевые продукты, так и контактно-бытовым путем. Он вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта и повышение температуры тела.

Однако исследования еще продолжаются — медики продолжают проверять наличие других возможных возбудителей, поэтому окончательную причину вспышки острой кишечной инфекции пока не установлено.

На месте происшествия работают специалисты Госпродпотребслужбы и Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины. Проводятся исследования качества воды, пищевых продуктов, смывов с поверхностей, а также обследование персонала лагеря.

Напомним, что после массового отравления детей на Львовщине медики диагностировали у них острую кишечную инфекцию.

А до этого в начале июля в Винницкой области более 20 человек отравились шаурмой.