Отравление в лагере на Львовщине - возросло количество пострадавших

Отравления в лагере под Львовом — у пострадавших обнаружили вирус
В четверг, 6 августа, на 16:00 количество госпитализированных из-за массового отравления в детском лагере "Friendly Camp" в Славском достигло 47 человек, среди которых 45 — дети. В нескольких отобранных образцах уже обнаружен норовирус.
Об этом сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Наталья Иванченко-Тимко в комментарии "Суспільному".
Отравление в лагере на Львовщине
Как известно, часть детей, которые находились в лагере на отдыхе, начали жаловаться на плохое самочувствие — в частности, на тошноту, боль в животе, рвоту и диарею. Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения в Стрые, Сколе, Дрогобыче и Львове.
Как сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко, состояние всех больных сейчас улучшается. В образцах биоматериала, отобранного от пяти первых госпитализированных пациентов, обнаружили норовирус. По словам специалиста, этот вирус передается как через воду и пищевые продукты, так и контактно-бытовым путем. Он вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта и повышение температуры тела.
Однако исследования еще продолжаются — медики продолжают проверять наличие других возможных возбудителей, поэтому окончательную причину вспышки острой кишечной инфекции пока не установлено.
На месте происшествия работают специалисты Госпродпотребслужбы и Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины. Проводятся исследования качества воды, пищевых продуктов, смывов с поверхностей, а также обследование персонала лагеря.
Напомним, что после массового отравления детей на Львовщине медики диагностировали у них острую кишечную инфекцию.
А до этого в начале июля в Винницкой области более 20 человек отравились шаурмой.
Читайте Новини.LIVE!