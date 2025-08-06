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Головна Медцентр Отруєння у таборі на Львівщині — у постраждалих виявили вірус

Отруєння у таборі на Львівщині — у постраждалих виявили вірус

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 19:34
Отруєння у таборі на Львівщині - зросла кількість постраждалих
Дитяче відділення у лікарні в Стрию. Фото: Суспільне Львів

У четвер, 6 серпня, на 16:00 кількість госпіталізованих через масове отруєння у дитячому таборі "Friendly Camp" у Славському сягнула 47 осіб, серед яких 45 — діти. У кількох відібраних зразках вже виявлено норовірус.

Про це повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко у коментарі "Суспільному".

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Отруєння у таборі на Львівщині

Як відомо, частина дітей, які перебували в таборі на відпочинку, почали скаржитися на погане самопочуття — зокрема, на нудоту, біль у животі, блювоту та діарею. Усіх постраждалих госпіталізували до медичних закладів у Стрию, Сколе, Дрогобичі та Львові.

Як повідомила головна епідеміологиня Львівської області Наталія Іванченко-Тімко, стан усіх хворих наразі покращується. У зразках біоматеріалу, відібраного від п’яти перших госпіталізованих пацієнтів, виявили норовірус. За словами фахівчині, цей вірус передається як через воду й харчові продукти, так і контактно-побутовим шляхом. Він викликає розлади шлунково-кишкового тракту та підвищення температури тіла.

Однак дослідження ще тривають — медики продовжують перевіряти наявність інших можливих збудників, тож остаточну причину спалаху гострої кишкової інфекції поки не встановлено.

На місці події працюють спеціалісти Держпродспоживслужби та Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Проводяться дослідження якості води, харчових продуктів, змивів із поверхонь, а також обстеження персоналу табору.

Нагадаємо, що після масового отруєння дітей на Львівщині медики діагностували у них гостру кишкову інфекцію. 

А до цього на початку липня на Вінниччині понад 20 людей отруїлися шаурмою.

діти Львів отруєння дитячий табір лікарня
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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