Нобелевский лауреат Фред Рамсделл. Фото: Reuters

Нобелевский комитет столкнулся с курьезной ситуацией во время объявления нынешних лауреатов премии по медицине. Один из победителей оказался "вне сети" из-за пешего путешествия.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Лауреат Нобелевской премии не вышел на связь

Награду в этом году получили Фред Рамсделл из Сан-Франциско, Мэри Брункоу из Сиэтла (штат Вашингтон) и Шимон Сакагучи из Осакского университета в Японии. Ученых отметили за открытие регуляторных Т-клеток — так называемых "охранников иммунной системы", которые играют ключевую роль в поддержании иммунного баланса.

Генеральный секретарь Нобелевского комитета Томас Перлманн рассказал, что пока удалось связаться только с Мэри Брункоу.

Лауреаты Нобелевской премии. Фото: Reuters

Фред Рамсделл, по его словам, находится в пешем походе без доступа к связи, поэтому еще не знает о своей награде.

Такие ситуации уже случались в истории Нобелевских премий. В 2020 году комитет не смог сразу сообщить лауреатам по экономике Бобу Уилсону и Полу Милгрому — один пропустил звонок, а другого пришлось искать через жену. Момент вручения новости Милгрому даже зафиксировала камера наблюдения возле его дома.

