Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр Нобелевский лауреат по медицине не знает о своей победе — почему

Нобелевский лауреат по медицине не знает о своей победе — почему

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 16:59
Лауреат Нобелевской премии не вышел на связь
Нобелевский лауреат Фред Рамсделл. Фото: Reuters

Нобелевский комитет столкнулся с курьезной ситуацией во время объявления нынешних лауреатов премии по медицине. Один из победителей оказался "вне сети" из-за пешего путешествия.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Реклама
Читайте также:

Лауреат Нобелевской премии не вышел на связь

Награду в этом году получили Фред Рамсделл из Сан-Франциско, Мэри Брункоу из Сиэтла (штат Вашингтон) и Шимон Сакагучи из Осакского университета в Японии. Ученых отметили за открытие регуляторных Т-клеток — так называемых "охранников иммунной системы", которые играют ключевую роль в поддержании иммунного баланса.

Генеральный секретарь Нобелевского комитета Томас Перлманн рассказал, что пока удалось связаться только с Мэри Брункоу.

Нобелевский лауреат по медицине не знает о своей победе — почему - фото 1
Лауреаты Нобелевской премии. Фото: Reuters

Фред Рамсделл, по его словам, находится в пешем походе без доступа к связи, поэтому еще не знает о своей награде.

Такие ситуации уже случались в истории Нобелевских премий. В 2020 году комитет не смог сразу сообщить лауреатам по экономике Бобу Уилсону и Полу Милгрому — один пропустил звонок, а другого пришлось искать через жену. Момент вручения новости Милгрому даже зафиксировала камера наблюдения возле его дома.

Напомним, что недавно объявили лауреатов Нобелевской премии в области медицины.

Ранее мы информировали, что в Верховной Раде Украины предлагают выдвинуть Трампа на соискание Нобелевской премии мира.

 

награда ученые медицина Нобелевская премия победа
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации