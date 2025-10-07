Нобелівський лауреат Фред Рамсделл. Фото: Reuters

Нобелівський комітет зіткнувся з курйозною ситуацією під час оголошення цьогорічних лауреатів премії з медицини. Один із переможців виявився "поза мережею" через пішу подорож.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Лауреат Нобелівської премії не вийшов на зв’язок

Нагороду цього року отримали Фред Рамсделл із Сан-Франциско, Мері Брункоу з Сієтла (штат Вашингтон) та Шимон Сакагучі з Осакського університету в Японії. Вчених відзначили за відкриття регуляторних Т-клітин — так званих "охоронців імунної системи", які відіграють ключову роль у підтриманні імунного балансу.

Генеральний секретар Нобелівського комітету Томас Перлманн розповів, що наразі вдалося зв’язатися лише з Мері Брункоу.

Лауреати Нобелівської премії. Фото: Reuters

Фред Рамсделл, за його словами, перебуває у пішому поході без доступу до зв’язку, тому ще не знає про свою нагороду.

Такі ситуації вже траплялися в історії Нобелівських премій. У 2020 році комітет не зміг одразу повідомити лауреатів з економіки Боба Вілсона та Пола Мілгрома — один пропустив дзвінок, а іншого довелося шукати через дружину. Момент вручення новини Мілгрому навіть зафіксувала камера спостереження біля його будинку.

