Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр Нобелівський лауреат із медицини не знає про свою перемогу — чому

Нобелівський лауреат із медицини не знає про свою перемогу — чому

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 16:59
Лауреат Нобелівської премії не вийшов на зв’язок
Нобелівський лауреат Фред Рамсделл. Фото: Reuters

Нобелівський комітет зіткнувся з курйозною ситуацією під час оголошення цьогорічних лауреатів премії з медицини. Один із переможців виявився "поза мережею" через пішу подорож.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Реклама
Читайте також:

Лауреат Нобелівської премії не вийшов на зв’язок

Нагороду цього року отримали Фред Рамсделл із Сан-Франциско, Мері Брункоу з Сієтла (штат Вашингтон) та Шимон Сакагучі з Осакського університету в Японії. Вчених відзначили за відкриття регуляторних Т-клітин — так званих "охоронців імунної системи", які відіграють ключову роль у підтриманні імунного балансу.

Генеральний секретар Нобелівського комітету Томас Перлманн розповів, що наразі вдалося зв’язатися лише з Мері Брункоу.

Нобелівський лауреат із медицини не знає про свою перемогу — чому - фото 1
Лауреати Нобелівської премії. Фото: Reuters

Фред Рамсделл, за його словами, перебуває у пішому поході без доступу до зв’язку, тому ще не знає про свою нагороду.

Такі ситуації вже траплялися в історії Нобелівських премій. У 2020 році комітет не зміг одразу повідомити лауреатів з економіки Боба Вілсона та Пола Мілгрома — один пропустив дзвінок, а іншого довелося шукати через дружину. Момент вручення новини Мілгрому навіть зафіксувала камера спостереження біля його будинку.

Нагадаємо, що нещодавно оголосили лауреатів Нобелівської премії у галузі медицини.

Раніше ми інформували, що у Верховній Раді України пропонують висунути Трампа на здобуття Нобелівської премії миру.

нагорода вчені медицина Нобелівська премія перемога
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації