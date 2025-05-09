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На Киевщине медики организуют День донора — где сдать кровь

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Дата публикации 9 мая 2025 18:31
День донора — где на Киевщине можно сдать кровь в мае
Мужчина сдает кровь. Иллюстративное фото: Википедия

В городе Буча Киевской области 13 мая состоится День донора. Мероприятие организуют Бучанский центр первичной медико-санитарной помощи совместно с Киевским областным центром крови.

Об этом сообщили в пресс-службе Бучанского городского совета.

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Где можно сдать кровь

Кровь можно будет сдать в амбулатории №6 по адресу: ул. Леонида Бирюкова, 7/12. Желающим присоединиться рекомендуют предварительно записаться у своего семейного врача или по телефону: 067 351 62 28.

Донором может стать каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет. При себе нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Перед донацией медики советуют:

  • за три дня не употреблять анальгетики, аспирин и препараты, которые их содержат;
  • не пить алкоголь за 48 часов;
  • воздержаться от жирной, жареной, молочной, копченой пищи и солений;
  • не курить за час до сдачи крови.

После донации каждый участник получит справку, освобождающую от учебы или работы на один день.

Напомним, граждан Украины обеспечивают государственной помощью и льготами за донацию крови. В частности, в стране действует надбавка к пенсии за донорство.

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Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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