День донора — где на Киевщине можно сдать кровь в мае

Мужчина сдает кровь. Иллюстративное фото: Википедия

В городе Буча Киевской области 13 мая состоится День донора. Мероприятие организуют Бучанский центр первичной медико-санитарной помощи совместно с Киевским областным центром крови.

Об этом сообщили в пресс-службе Бучанского городского совета.

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Где можно сдать кровь

Кровь можно будет сдать в амбулатории №6 по адресу: ул. Леонида Бирюкова, 7/12. Желающим присоединиться рекомендуют предварительно записаться у своего семейного врача или по телефону: 067 351 62 28.

Донором может стать каждый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет. При себе нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Перед донацией медики советуют:

за три дня не употреблять анальгетики, аспирин и препараты, которые их содержат;

не пить алкоголь за 48 часов;

воздержаться от жирной, жареной, молочной, копченой пищи и солений;

не курить за час до сдачи крови.

После донации каждый участник получит справку, освобождающую от учебы или работы на один день.

Напомним, граждан Украины обеспечивают государственной помощью и льготами за донацию крови. В частности, в стране действует надбавка к пенсии за донорство.