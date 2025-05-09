День донора — де на Київщині можна здати кров у травні

На Київщині медики організовують День донора — де здати кров
У місті Буча Київської області 13 травня відбудеться День донора. Захід організовують Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги спільно з Київським обласним центром крові.
Про це повідомили у пресслужбі Бучанської міської ради.
Де можна здати кров
Кров можна буде здати в амбулаторії №6 за адресою: вул. Леоніда Бірюкова, 7/12. Охочим долучитися рекомендують попередньо записатися у свого сімейного лікаря або за телефоном: 067 351 62 28.
Донором може стати кожен громадянин віком від 18 до 60 років. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Перед донацією медики радять:
- за три дні не вживати анальгетики, аспірин та препарати, що їх містять;
- не пити алкоголь за 48 годин;
- утриматися від жирної, смаженої, молочної, копченої їжі та солінь;
- не курити за годину до здачі крові.
Після донації кожен учасник отримає довідку, що звільняє від навчання або роботи на один день.
Нагадаємо, громадян України забезпечують державною допомогою і пільгами за донацію крові. Зокрема, в країні діє надбавка до пенсії за донорство.
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