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На Київщині медики організовують День донора — де здати кров

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Дата публікації: 9 травня 2025 18:31
День донора — де на Київщині можна здати кров у травні
Чоловік здає кров. Ілюстративне фото: Вікіпедія

У місті Буча Київської області 13 травня відбудеться День донора. Захід організовують Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги спільно з Київським обласним центром крові.

Про це повідомили у пресслужбі Бучанської міської ради.

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Де можна здати кров

Кров можна буде здати в амбулаторії №6 за адресою: вул. Леоніда Бірюкова, 7/12. Охочим долучитися рекомендують попередньо записатися у свого сімейного лікаря або за телефоном: 067 351 62 28.

Донором може стати кожен громадянин віком від 18 до 60 років. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Перед донацією медики радять:

  • за три дні не вживати анальгетики, аспірин та препарати, що їх містять;
  • не пити алкоголь за 48 годин;
  • утриматися від жирної, смаженої, молочної, копченої їжі та солінь;
  • не курити за годину до здачі крові.

Після донації кожен учасник отримає довідку, що звільняє від навчання або роботи на один день.

Нагадаємо, громадян України забезпечують державною допомогою і пільгами за донацію крові. Зокрема, в країні діє надбавка до пенсії за донорство.

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Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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