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Минздрав утвердит новые протоколы по лечению боевых травм

4 января 2025 23:58
Андрей Плахонин - Редактор
Лечение боевых травм — в Украине утвердят еще 11 протоколов
Военный на приеме у врача. Фото: Depositphotos
Андрей Плахонин - Редактор

В Украине уже утвердили 12 современных протоколов, касающихся лечения боевых травм. Еще ряд должны быть введены в ближайшее время.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Telegram.

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Как отметили в Минздраве, ранее было утверждено 12 протоколов, охватывающих разные аспекты оказания медицинской помощи. Речь идет об острой дыхательной недостаточности, выполнении ампутаций, лечении переломов конечностей и других травм.

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Сообщение Минздрава об утверждении новых протоколов Фото: скриншот

В настоящее время на завершающем этапе согласования находятся еще 11 новых протоколов, касающихся таких аспектов:

  • управление болью, тревожностью и делирием;
  • профилактика и лечение вентилятор-ассоциированной пневмонии;
  • оказание помощи при взрывной травме уха, акустической травме и потере слуха;
  • спасение утопающих и первая помощь при утоплении;
  • обеспечивает проходимость дыхательных путей при травматических поражениях;
  • лечение травм мочеполовой системы;
  • реанимационные мероприятия по контролю повреждений;
  • реанимационная эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты (REBOA) при геморрагическом шоке;
  • первичная помощь при травмах глаза;
  • радиологические исследования для диагностики раненых в полевых условиях;
  • основы искусственной вентиляции легких

"Все утвержденные и согласованные протоколы являются адаптированными версиями клинических рекомендаций Joint Trauma System (Объединенная травматологическая система). Эта организация, основанная в 2005 году, функционирует как центр передового опыта Министерства обороны США в области лечения боевых травм. Основная цель Joint Trauma System — снижение показателей смертности и осложнений, а также повышение уровня выживаемости пациентов с травмами в любых условиях, как во время боевых действий, так и в мирное время", — заявили в Минздраве.

Напомним, медицинский центр ортопедии и протезирования в США помог уже более 70 украинским военным, потерявшим конечности во время боевых действий.

Народный депутат Олег Дунда сообщил, что только 10% находящихся в госпиталях военнослужащих ВСУ имеют ранения от стрелкового оружия. Большинство пострадали от ударов артиллерийских снарядов, мин и другого дальнобойного оружия.

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