Лечение боевых травм — в Украине утвердят еще 11 протоколов

Военный на приеме у врача. Фото: Depositphotos

В Украине уже утвердили 12 современных протоколов, касающихся лечения боевых травм. Еще ряд должны быть введены в ближайшее время.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Telegram.

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Новые протоколы лечения боевых травм

Как отметили в Минздраве, ранее было утверждено 12 протоколов, охватывающих разные аспекты оказания медицинской помощи. Речь идет об острой дыхательной недостаточности, выполнении ампутаций, лечении переломов конечностей и других травм.

Сообщение Минздрава об утверждении новых протоколов Фото: скриншот

В настоящее время на завершающем этапе согласования находятся еще 11 новых протоколов, касающихся таких аспектов:

управление болью, тревожностью и делирием;

профилактика и лечение вентилятор-ассоциированной пневмонии;

оказание помощи при взрывной травме уха, акустической травме и потере слуха;

спасение утопающих и первая помощь при утоплении;

обеспечивает проходимость дыхательных путей при травматических поражениях;

лечение травм мочеполовой системы;

реанимационные мероприятия по контролю повреждений;

реанимационная эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты (REBOA) при геморрагическом шоке;

первичная помощь при травмах глаза;

радиологические исследования для диагностики раненых в полевых условиях;

основы искусственной вентиляции легких

"Все утвержденные и согласованные протоколы являются адаптированными версиями клинических рекомендаций Joint Trauma System (Объединенная травматологическая система). Эта организация, основанная в 2005 году, функционирует как центр передового опыта Министерства обороны США в области лечения боевых травм. Основная цель Joint Trauma System — снижение показателей смертности и осложнений, а также повышение уровня выживаемости пациентов с травмами в любых условиях, как во время боевых действий, так и в мирное время", — заявили в Минздраве.

Напомним, медицинский центр ортопедии и протезирования в США помог уже более 70 украинским военным, потерявшим конечности во время боевых действий.

Народный депутат Олег Дунда сообщил, что только 10% находящихся в госпиталях военнослужащих ВСУ имеют ранения от стрелкового оружия. Большинство пострадали от ударов артиллерийских снарядов, мин и другого дальнобойного оружия.