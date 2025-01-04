Лікування бойових травм — в Україні затвердять ще 11 протоколів

Військовий на прийомі у лікаря. Фото: Depositphotos

В Україні вже затвердили 12 сучасних протоколів, що стосуються лікування бойових травм. Ще низку мають запровадити найближчим часом.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я в Telegram.

Читайте також:

Нові протоколи лікування бойових травм

Як зазначили в МОЗ, раніше було затверджено 12 протоколів, які охоплюють різні аспекти надання медичної допомоги. Йдеться про гостру дихальну недостатність, виконання ампутацій, лікування переломів кінцівок та інших травм.

Повідомлення МОЗ про затвердження нових протоколів. Фото: скриншот

Наразі на завершальному етапі узгодження знаходяться ще 11 нових протоколів, які стосуються таких аспектів:

управління болем, тривожністю та делірієм;

профілактика та лікування вентилятор-асоційованої пневмонії;

надання допомоги при вибуховій травмі вуха, акустичній травмі та втраті слуху;

порятунок потопаючих та перша допомога при утопленні;

забезпечує прохідність дихальних шляхів при травматичних ураженнях;

лікування травм сечостатевої системи;

реанімаційні заходи щодо контролю ушкоджень;

реанімаційна ендоваскулярна балонна оклюзія аорти (REBOA) при геморагічному шоці;

первинна допомога при травмах ока;

радіологічні дослідження для діагностики поранених у польових умовах;

основи штучної вентиляції легень.

"Усі затверджені та погоджувані протоколи є адаптованими версіями клінічних рекомендацій Joint Trauma System (Обʼєднана травматологічна система). Ця організація, заснована у 2005 році, функціонує як центр передового досвіду Міністерства оборони США в галузі лікування бойових травм. Основна мета Joint Trauma System — зниження показників смертності та ускладнень, а також підвищення рівня виживаності пацієнтів із травмами у будь-яких умовах — як під час бойових дій, так і у мирний час", — заявили у МОЗ.

Нагадаємо, медичний центр ортопедії та протезування у США допоміг вже більш як 70 українським військовим, які втратили кінцівки під час бойових дій. У клініці беруться за найскладніші випадки, з якими в Україні впоратись не змогли.

Народний депутат Олег Дунда повідомив, що лише 10% військовослужбовців ЗСУ, які перебувають у шпиталях, мають поранення від стрілкової зброї. Більшість постраждали від ударів артилерійських снарядів, мін та іншої далекобійної зброї.