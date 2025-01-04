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МОЗ затвердить нові протоколи щодо лікування бойових травм

4 січня 2025 23:58
Андрій Плахонін - Редактор
Лікування бойових травм — в Україні затвердять ще 11 протоколів
Військовий на прийомі у лікаря. Фото: Depositphotos
Андрій Плахонін - Редактор

В Україні вже затвердили 12 сучасних протоколів, що стосуються лікування бойових травм. Ще низку мають запровадити найближчим часом.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я в Telegram.

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Як зазначили в МОЗ, раніше було затверджено 12 протоколів, які охоплюють різні аспекти надання медичної допомоги. Йдеться про гостру дихальну недостатність, виконання ампутацій, лікування переломів кінцівок та інших травм.

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Повідомлення МОЗ про затвердження нових протоколів. Фото: скриншот

Наразі на завершальному етапі узгодження знаходяться ще 11 нових протоколів, які стосуються таких аспектів:

  • управління болем, тривожністю та делірієм;
  • профілактика та лікування вентилятор-асоційованої пневмонії;
  • надання допомоги при вибуховій травмі вуха, акустичній травмі та втраті слуху;
  • порятунок потопаючих та перша допомога при утопленні;
  • забезпечує прохідність дихальних шляхів при травматичних ураженнях;
  • лікування травм сечостатевої системи;
  • реанімаційні заходи щодо контролю ушкоджень;
  • реанімаційна ендоваскулярна балонна оклюзія аорти (REBOA) при геморагічному шоці;
  • первинна допомога при травмах ока;
  • радіологічні дослідження для діагностики поранених у польових умовах;
  • основи штучної вентиляції легень.

"Усі затверджені та погоджувані протоколи є адаптованими версіями клінічних рекомендацій Joint Trauma System (Обʼєднана травматологічна система). Ця організація, заснована у 2005 році, функціонує як центр передового досвіду Міністерства оборони США в галузі лікування бойових травм. Основна мета Joint Trauma System — зниження показників смертності та ускладнень, а також підвищення рівня виживаності пацієнтів із травмами у будь-яких умовах — як під час бойових дій, так і у мирний час", — заявили у МОЗ.

Нагадаємо, медичний центр ортопедії та протезування у США допоміг вже більш як 70 українським військовим, які втратили кінцівки під час бойових дій. У клініці беруться за найскладніші випадки, з якими в Україні впоратись не змогли.

Народний депутат Олег Дунда повідомив, що лише 10% військовослужбовців ЗСУ, які перебувають у шпиталях, мають поранення від стрілкової зброї. Більшість постраждали від ударів артилерійських снарядів, мін та іншої далекобійної зброї.

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