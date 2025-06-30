Мобильная клиника — кто и как может пройти обследование

Женщина во время обследования у врача. Иллюстративное фото: Freepik

В Украине создали мобильную клинику для бесплатного обследования женщин, в частности для военнослужащих и ветеранов. Сегодня "мобильная платформа" дает шанс узнать о своем состоянии здоровья там, где к врачу ехать десятки километров или нет возможности или ресурса.

Об этом говорится в материале "Вікно Відновлення".

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Мобильная клиника — как возникла идея создания

Благотворительный фонд "Квитна" много лет занимался профилактикой рака молочной железы и помогал собирать деньги на его лечение. Но с началом полномасштабной войны команда поняла, что в условиях войны базовые вещи, такие как гинекологический осмотр или УЗИ, стали недосягаемыми не только для многих гражданских женщин, особенно внутренне перемещенных.

"Мы решили попробовать сделать такую мобильную клинику, которую можем подвезти непосредственно к женщинам — поставить рядом и сделать бесплатное обследование. Платформу привезли из Америки — частично при поддержке спонсоров, частично с помощью американцев. Мы начали выезжать туда, где много ВПЛ, где разрушенная или неработающая больница. Это наш способ гарантировать, что женщины могут получить качественный первичный осмотр", — рассказала директор фонда Александра Велкова.

Кабинет для УЗИ-исследований в передвижной клинике. Фото: "Вікно Відновлення"

Мобильное обследование для защитниц — детали

С 2024 года фонд сотрудничает с общественной организацией "VETERANKA" — движением, которое объединяет женщин, которые служили или служат в армии. Вместе они внедрили отдельную инициативу — для действующих военнослужащих и ветеранов. В декабре реализовали первый выезд платформы на территорию воинской части одной из областей.

"На фронте трудно найти время для заботы о себе, особенно когда речь идет о регулярных медицинских обследованиях для предотвращения хронических болезней и онкологии. Действующие военнослужащие, ветераны часто не имеют возможности пройти гинекологический осмотр или проверить состояние молочных желез, в воинских частях нет женских врачей таких как маммологи, гинекологи, мы уже не говорим о линии фронта. Из-за неудобной амуниции, которая не адаптирована под нужды женского тела, среди наших посестр, к сожалению, встречаются случаи онкологии из-за давления бронежилета на молочные железы. Поэтому наша цель — это сохранение здоровья военнослужащих как во время службы, так и после возвращения к гражданской жизни", — отметила руководительница движения "VETERANKA" Екатерина Приймак.

Врач и пациентка в мобильной клинике. Фото: О. Велкова

Мобильная клиника — кто и как проходит обследование

Осмотры проходят в мобильном фургоне, который оборудовали как полноценный медицинский кабинет. Его не перевозят ежедневно — команда остается на локации столько, сколько нужно, чтобы осмотреть всех желающих. Оборудование позволяет проводить УЗИ молочных желез и органов малого таза.

"Мы принимаем всех желающих — гражданских, ВПЛ, военных. В месяц — примерно 600 женщин, а за все время — 7000 женщин. Но только 18% из них — полностью здоровы. Все остальные имеют диагнозы, которые обнаружили благодаря своевременному УЗИ. У нас был случай, когда женщина прошла обследование, платформа еще стояла, а она вернулась уже после операции. Она вернулась с благодарностью, потому что иначе не узнала бы о проблеме", — рассказала директор фонда.

Известно, что сейчас в Украине есть только одна мобильная платформа. Но в Киеве готовят стационарный пункт, что позволит охватить еще больше женщин. А проект продолжает курсировать общинами по приглашению.

Напомним, что недавно мединструктор назвал самые распространенные травмы украинцев после начала полномасштабной войны.

Также мы информировали, что польские боевые медики будут делиться опытом, полученным в Украине.