Польські бойові медики ділитимуться досвідом з війни в Україні

Польські бойові медики. Фото: facebook.com/wmiedzyczasy

Польський фонд W Międzyczasie відкриває навчальний центр для військових та цивільного населення біля Варшави. Бойові медики та волонтери ділитимуться досвідом, здобутим на війні в Україні.

Про це повідомляє Polskie Radio.

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Центр бойових медиків біля Варшави

Центр планують відкрити наприкінці серпня або на початку вересня. Польські волонтери проводитимуть на його базі як теоретичні, так і практичні навчання.

Очільник W Międzyczasie Даміан Дуда зазначив, що це необхідно, аби підготувати військових та цивільне населення до можливого сучасного конфлікту.

"Центр буде розташований поблизу Варшави та матиме завдання бути хабом знань, отриманих під час бойових дій в Україні, для польських силових структур та установ, що займаються питаннями безпеки. Він має допомогти нам адаптуватися до повномасштабного конфлікту з менталітету експедиційного конфлікту, тобто Ірак, Афганістан. Ми думаємо про краще, але усвідомлюймо, що може статися й найгірше. Будьмо до цього готовими", — наголосив він.

Робота W Międzyczasie в Україні

З початку повномасштабного вторгнення польські волонтери W Międzyczasie працюють на найскладніших ділянках фронту в Україні.

Крім того, вони проводили навчання для волонтерів, які хотіли стати медиками на полі бою.

Нагадаємо, бригада "Азов" шукає медиків, які працюватимуть у складі евакуаційної бригади медичного пункту батальйону.

Раніше новий лідер Польщі Кароль Навроцький заявив, що сподівається на продовження співпраці з Україною.