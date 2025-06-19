Польские боевые медики будут делиться опытом с войны в Украине

Польские боевые медики. Фото: facebook.com/wmiedzyczasy

Польский фонд W Międzyczasie открывает учебный центр для военных и гражданского населения возле Варшавы. Боевые медики и волонтеры будут делиться опытом, полученным на войне в Украине.

Об этом сообщает Polskie Radio.

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Центр боевых медиков возле Варшавы

Центр планируют открыть в конце августа или в начале сентября. Польские волонтеры будут проводить на его базе как теоретические, так и практические учения.

Глава W Międzyczasie Дамиан Дуда отметил, что это необходимо, чтобы подготовить военных и гражданское население к возможному современному конфликту.

"Центр будет расположен вблизи Варшавы и будет иметь задачу быть хабом знаний, полученных во время боевых действий в Украине, для польских силовых структур и учреждений, занимающихся вопросами безопасности. Он должен помочь нам адаптироваться к полномасштабному конфликту с менталитета экспедиционного конфликта, то есть Ирак, Афганистан. Мы думаем о лучшем, но осознаем, что может произойти и худшее. Будем к этому готовы", — подчеркнул он.

Работа W Międzyczasie в Украине

С начала полномасштабного вторжения польские волонтеры W Międzyczasie работают на самых сложных участках фронта в Украине.

Кроме того, они проводили обучение для волонтеров, которые хотели стать медиками на поле боя.

Напомним, бригада "Азов" ищет медиков, которые будут работать в составе эвакуационной бригады медицинского пункта батальона.

Ранее новый лидер Польши Кароль Навроцкий заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Украиной.