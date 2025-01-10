Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медцентр arrow Метапневмовирус уже в Киеве — что говорят эпидемиологи arrow

Метапневмовирус уже в Киеве — что говорят эпидемиологи

10 января 2025 04:10
Андрей Плахонин - Редактор
В Киеве уже зафиксировали первого пациента с заболеванием метапневмовирусом
Эпидемиолог за работой. Иллюстративное фото: pexels.com
Андрей Плахонин - Редактор

В Киеве зафиксирован первый лабораторно подтвержденный случай инфекции, вызванной метапневмовирусом человека (HMPV). Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней в Facebook.

Что известно на данный момент

По словам главного государственного санитарного врача Киева Сергея Чумака, состояние пациента удовлетворительное, тяжелых осложнений не наблюдается. Вирусолог, профессор Алла Мироненко подчеркнула, что метапневмовирус не имеет пандемического потенциала и его симптомы похожи на грипп или ОРВИ.

Читайте также:

Специалисты отмечают, что такие вирусы циркулируют постоянно, их выявляют периодически, особенно в эпидемиологический сезон. Лабораторные исследования проводятся выборочно, что может привести к недооценке истинного количества случаев, поскольку не все пациенты обращаются за медицинской помощью и предоставляют образцы для анализа.

По состоянию на 5 января 2025 года, в течение текущего эпидемического сезона, HMPV выявлен у 14 человек. На сегодня не зарегистрировано ни одного летального случая, связанного с этой инфекцией, как в текущем, так и в прошлом эпидемическом сезоне.

Медики подчеркивают сезонный характер циркуляции метапневмовируса, который начинается зимой и продолжается до весны. Заражение происходит воздушно-капельным путем, повторные инфекции возможны. Инкубационный период составляет от 3 до 6 дней.

В большинстве случаев HMPV протекает легко. Однако у пожилых людей с сопутствующей патологией инфицирование может привести к осложнениям, в частности дыхательной недостаточности.

Напомним, новый вирус HMPV (метапневмовирус), который похож на COVID-19, начал распространяться в Китае. Симптомы HMPV напоминают грипп, в частности кашель, лихорадку, заложенность носа и одышку.

Ранее "Новини.LIVE" распрашивали одесситов, боятся ли они новой болезни и готовы ли к возможному локдауну.

 

 

 

 

Киев ОРВИ вирус эпидемия метапневмовирус

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:05 Синоптики спрогнозировали погоду на сегодня — где будет снег

04:30 Жительницу Тернополя будут судить за помощь уклонистам

04:10 Метапневмовирус уже в Киеве — что говорят эпидемиологи

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

03:26 В "Азове" нужны люди, которые умеют создавать видеоконтент

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Срочная новость

03:20 Возле Черкасс был слышен взрыв — что известно

Срочная новость

02:55 Второй раз за ночь — почему объявили тревогу на Киевщине

02:42 АЗОВ и 3 ОШБр показали, как эффективно уничтожают оккупантов РФ

Срочная новость

02:35 В Киеве обломки "Шахеда" попали в многоэтажку

02:30 Как узнать, почему вы оказались в розыске ТЦК — объясняют юристы

05:05 Синоптики спрогнозировали погоду на сегодня — где будет снег

04:30 Жительницу Тернополя будут судить за помощь уклонистам

04:10 Метапневмовирус уже в Киеве — что говорят эпидемиологи

03:26 В "Азове" нужны люди, которые умеют создавать видеоконтент

Срочная новость

03:20 Возле Черкасс был слышен взрыв — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Срочная новость

02:55 Второй раз за ночь — почему объявили тревогу на Киевщине

02:42 АЗОВ и 3 ОШБр показали, как эффективно уничтожают оккупантов РФ

Срочная новость

02:35 В Киеве обломки "Шахеда" попали в многоэтажку

02:30 Как узнать, почему вы оказались в розыске ТЦК — объясняют юристы

Срочная новость

02:10 В Киеве прогремели взрывы — что известно об обстреле

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия