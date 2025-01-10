В Киеве уже зафиксировали первого пациента с заболеванием метапневмовирусом

Эпидемиолог за работой. Иллюстративное фото: pexels.com

В Киеве зафиксирован первый лабораторно подтвержденный случай инфекции, вызванной метапневмовирусом человека (HMPV). Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней в Facebook.

Что известно на данный момент

По словам главного государственного санитарного врача Киева Сергея Чумака, состояние пациента удовлетворительное, тяжелых осложнений не наблюдается. Вирусолог, профессор Алла Мироненко подчеркнула, что метапневмовирус не имеет пандемического потенциала и его симптомы похожи на грипп или ОРВИ.

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Специалисты отмечают, что такие вирусы циркулируют постоянно, их выявляют периодически, особенно в эпидемиологический сезон. Лабораторные исследования проводятся выборочно, что может привести к недооценке истинного количества случаев, поскольку не все пациенты обращаются за медицинской помощью и предоставляют образцы для анализа.

По состоянию на 5 января 2025 года, в течение текущего эпидемического сезона, HMPV выявлен у 14 человек. На сегодня не зарегистрировано ни одного летального случая, связанного с этой инфекцией, как в текущем, так и в прошлом эпидемическом сезоне.

Медики подчеркивают сезонный характер циркуляции метапневмовируса, который начинается зимой и продолжается до весны. Заражение происходит воздушно-капельным путем, повторные инфекции возможны. Инкубационный период составляет от 3 до 6 дней.

В большинстве случаев HMPV протекает легко. Однако у пожилых людей с сопутствующей патологией инфицирование может привести к осложнениям, в частности дыхательной недостаточности.

Напомним, новый вирус HMPV (метапневмовирус), который похож на COVID-19, начал распространяться в Китае. Симптомы HMPV напоминают грипп, в частности кашель, лихорадку, заложенность носа и одышку.

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