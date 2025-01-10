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Метапневмовірус вже у Києві — що кажуть епідеміологи

10 січня 2025 04:10
Андрій Плахонін - Редактор
У Києві вже зафіксували першого пацієнта із захворюванням на метапневмовірус
Епідеміолог за роботою. Ілюстративне фото: pexels.com
Андрій Плахонін - Редактор

У Києві зафіксовано перший лабораторно підтверджений випадок інфекції, спричиненої метапневмовірусом людини (HMPV). Хворим є чоловік, мешканець Києва. Інформація щодо його віку не розголошується.

Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб у Facebook.

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За словами головного державного санітарного лікаря Києва Сергія Чумака, стан пацієнта задовільний, важких ускладнень не спостерігається. Вірусолог, професор Алла Мироненко підкреслила, що метапневмовірус не має пандемічного потенціалу і його симптоми схожі на грип або ГРВІ. 

Фахівці зазначають, що такі віруси циркулюють постійно, їх виявляють періодично, особливо в епідеміологічний сезон.  Лабораторні дослідження проводяться вибірково, що може призвести до недооцінки справжньої кількості випадків, оскільки не всі пацієнти звертаються за медичною допомогою та надають зразки для аналізу.

Станом на 5 січня 2025 року, протягом поточного епідемічного сезону, HMPV виявлено у 14 осіб.  На сьогодні не зареєстровано жодного летального випадку, пов'язаного з цією інфекцією, як в поточному, так і в минулому епідемічному сезоні.

Медики підкреслюють сезонний характер циркуляції метапневмовірусу, який починається взимку та триває до весни. Зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом, повторні інфекції можливі. Інкубаційний період становить від 3 до 6 днів.

В більшості випадків HMPV протікає легко. Однак у літніх людей з супутньою патологією інфікування може призвести до ускладнень, зокрема дихальної недостатності.

Нагадаємо, новий вірус HMPV (метапневмовірус), який схожий на COVID-19, почав поширюватися у Китаї. Симптоми HMPV нагадують грип, зокрема кашель, лихоманку, закладеність носа та задишку. 

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Київ ГРВІ вірус епідемія метапневмовірус

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