У Києві вже зафіксували першого пацієнта із захворюванням на метапневмовірус

Епідеміолог за роботою. Ілюстративне фото: pexels.com

У Києві зафіксовано перший лабораторно підтверджений випадок інфекції, спричиненої метапневмовірусом людини (HMPV). Хворим є чоловік, мешканець Києва. Інформація щодо його віку не розголошується.

Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб у Facebook.

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За словами головного державного санітарного лікаря Києва Сергія Чумака, стан пацієнта задовільний, важких ускладнень не спостерігається. Вірусолог, професор Алла Мироненко підкреслила, що метапневмовірус не має пандемічного потенціалу і його симптоми схожі на грип або ГРВІ.

Фахівці зазначають, що такі віруси циркулюють постійно, їх виявляють періодично, особливо в епідеміологічний сезон. Лабораторні дослідження проводяться вибірково, що може призвести до недооцінки справжньої кількості випадків, оскільки не всі пацієнти звертаються за медичною допомогою та надають зразки для аналізу.

Станом на 5 січня 2025 року, протягом поточного епідемічного сезону, HMPV виявлено у 14 осіб. На сьогодні не зареєстровано жодного летального випадку, пов'язаного з цією інфекцією, як в поточному, так і в минулому епідемічному сезоні.

Медики підкреслюють сезонний характер циркуляції метапневмовірусу, який починається взимку та триває до весни. Зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом, повторні інфекції можливі. Інкубаційний період становить від 3 до 6 днів.

В більшості випадків HMPV протікає легко. Однак у літніх людей з супутньою патологією інфікування може призвести до ускладнень, зокрема дихальної недостатності.

Нагадаємо, новий вірус HMPV (метапневмовірус), який схожий на COVID-19, почав поширюватися у Китаї. Симптоми HMPV нагадують грип, зокрема кашель, лихоманку, закладеність носа та задишку.

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