Кто из врачей будет получать больше в 2026 — комментарий Радуцкого

Народный депутат Украины Михаил Радуцкий. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Михаил Радуцкий рассказал, кто из врачей получит повышение заработной платы в следующем году. В первую очередь изменения касаются специалистов, работающих на линии фронта.

Об этом у народного избранника узнала журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец на XX Юбилейном Международном Форуме по кардиологии и кардиохирургии.

Некоторые категории медиков получат повышение зарплаты в 2026 году

Верховная Рада продолжает рассматривать проект госбюджета на следующий год. 22 октября состоялось первое чтение. В документе предусмотрено повышение зарплаты медицинским сотрудникам. Народный депутат Михаил Радуцкий уверен, что этот пункт будет утвержден.

"Очень значительное повышение, но речь идет о прифронтовых регионах. Это важно, потому что хочется всем поднять, и наши медики заслуживают этого. В рамках ограниченного бюджета, в первую очередь, это сельская местность. Это экстренная медицинская помощь, это наши врачи, наши медицинские сестры, которые работают в прифронтовых областях. Но, к сожалению, мы видим, что уже сегодня трудно сказать, кто не прифронтовая область. Вчера медучреждение было атаковано в Киеве. Вчера Харьков, сегодня ночью Киев — под ударом детский сад. Поэтому это не последнее повышение, и мы будем делать все для того, чтобы повысить для всех", — говорит народный избранник.

Напомним, заработная плата для учителей может повыситься в следующем году. Также мы подсчитали, какая "минималка" будет в 2026 .