Хто з лікарів буде отримувати більше у 2026 — коментар Радуцького

Народний депутат України Михайло Радуцький. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Михайло Радуцький розповів, хто з лікарів отримає підвищення заробітної платні у наступному році. У першу чергу зміни стосуються фахівців, які працюють на лінії фронту.

Про це в народного обранця дізналась журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець на XX Ювілейному Міжнародному Форумі з кардіології та кардіохірургії.

Деякі категорії медиків отримають підвищення зарплати в 2026

Верховна Рада продовжує розглядати проєкт держбюджету на наступний рік. 22 жовтня відбулось перше читання. У документі передбачене підняття зарплатні медичним співробітникам. Народний депутат Михайло Радуцький впевнений, що цей пункт буде затверджений.

"Дуже значне підвищення, але йдеться про прифронтові регіони. Це важливо, бо хочеться всім підняти, і наші медики заслуговують на це. У рамках обмеженого бюджету, в першу чергу, це сільська місцевість. Це екстрена медична допомога, це наші лікарі, наші медичні сестри, які працюють в прифронтових областях. Але, на жаль, ми бачимо, що вже сьогодні важко сказати, хто не прифронтована область. Вчора медзаклад був атакований у Києві. Вчора Харків, сьогодні вночі Київ — атакований дитячий садочок. Тому це не останнє підвищення, і ми будемо робити все для того, щоб підвищити для всіх", — каже народний обранець.

