Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр Медикам підвищать зарплату у 2026 році — Радуцький

Медикам підвищать зарплату у 2026 році — Радуцький

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 06:01
Оновлено: 12:51
Хто з лікарів буде отримувати більше у 2026 — коментар Радуцького
Народний депутат України Михайло Радуцький. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Михайло Радуцький розповів, хто з лікарів отримає підвищення заробітної платні у наступному році. У першу чергу зміни стосуються фахівців, які працюють на лінії фронту.

Про це в народного обранця дізналась журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець на XX Ювілейному Міжнародному Форумі з кардіології та кардіохірургії.

Реклама
Читайте також:

Деякі категорії медиків отримають підвищення зарплати в 2026

Верховна Рада продовжує розглядати проєкт держбюджету на наступний рік. 22 жовтня відбулось перше читання. У документі передбачене підняття зарплатні медичним співробітникам. Народний депутат Михайло Радуцький впевнений, що цей пункт буде затверджений. 

"Дуже значне підвищення, але йдеться про прифронтові регіони. Це важливо, бо хочеться всім підняти, і наші медики заслуговують на це. У рамках обмеженого бюджету, в першу чергу, це сільська місцевість. Це екстрена медична допомога, це наші лікарі, наші медичні сестри, які працюють в прифронтових областях. Але, на жаль, ми бачимо, що вже сьогодні важко сказати, хто не прифронтована область. Вчора медзаклад був атакований у Києві. Вчора Харків, сьогодні вночі Київ — атакований дитячий садочок. Тому це не останнє підвищення, і ми будемо робити все для того, щоб підвищити для всіх", — каже народний обранець. 

Нагадаємо, заробітня платня для вчителів може підвищитись у наступному році. Також ми підрахували, яка "мінімалка" буде в 2026. 

Верховна Рада держбюджет медики Михайло Радуцький зарплатня 2026 рік
Галина Остаповець - Журналіст Анна Сірик - Журналістка
Автори:
Галина Остаповець та Анна Сірик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації