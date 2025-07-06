Как распознать тепловой удар и помочь человеку, который его испытал

Девушка страдает из-за жары. Фото иллюстративное: apteka24.ua

Во время жары стоит внимательно относиться к своему здоровью, а также заботиться о близких, которые относятся к уязвимым категориям: детях, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Одним из самых больших рисков во время высоких температур является тепловой удар.

О том, как распознать это состояние и как действовать, чтобы помочь себе или другому человеку, который оказался в опасности, 5 июля сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Что такое тепловой удар и каковы его симптомы

Тепловой удар — состояние, которое может возникнуть, если человек долго находится под прямыми солнечными лучами или в теплом помещении. Тело перегревается, водный баланс нарушается, поэтому самочувствие у пострадавшего стремительно ухудшается.

К симптомам теплового удара относятся:

спутанность сознания, дезориентация;

тошнота и рвота;

сильная головная боль;

учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание;

покраснение кожи, сухая и горячая на ощупь кожа;

кратковременная потеря сознания;

повышение температуры тела;

усталость.

Что делать в случае теплового удара

В Минздраве советуют тем, кто испытал тепловой удар или является свидетелем этого опасного состояния у близких, звонить на спецлинию 103. Диспетчер поможет связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду скорой медицинской помощи.

Алгоритм помощи человеку с тепловым ударом:

перенести пострадавшего в тенистое прохладное место;

охлаждать потерпевшего прохладными влажными полотенцами и ледяными пакетами, прикладывая их на шею, подмышечные впадины и пах, чтобы снизить температуру тела;

если человек в сознании, давать ему пить небольшими порциями воду;

если потерпевший рвет, положить его на бок;

следить за дыханием, пультом и сознанием пострадавшего, пока на место не прибудут медики.

Как уберечь здоровье в жару:

не забывать пить чистую воду, чтобы предотвратить обезвоживание;

носить легкую одежду из натуральных тканей;

не находиться на улице в часы максимальной солнечной активности, то есть с 11:00 до 16:00;

охлаждать помещение, открывать окна ночью;

не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях.

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