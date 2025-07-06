Как распознать тепловой удар и помочь человеку, который его испытал

Летняя угроза — что делать в случае теплового удара
Во время жары стоит внимательно относиться к своему здоровью, а также заботиться о близких, которые относятся к уязвимым категориям: детях, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Одним из самых больших рисков во время высоких температур является тепловой удар.
О том, как распознать это состояние и как действовать, чтобы помочь себе или другому человеку, который оказался в опасности, 5 июля сообщили в Министерстве здравоохранения.
Что такое тепловой удар и каковы его симптомы
Тепловой удар — состояние, которое может возникнуть, если человек долго находится под прямыми солнечными лучами или в теплом помещении. Тело перегревается, водный баланс нарушается, поэтому самочувствие у пострадавшего стремительно ухудшается.
К симптомам теплового удара относятся:
- спутанность сознания, дезориентация;
- тошнота и рвота;
- сильная головная боль;
- учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание;
- покраснение кожи, сухая и горячая на ощупь кожа;
- кратковременная потеря сознания;
- повышение температуры тела;
- усталость.
Что делать в случае теплового удара
В Минздраве советуют тем, кто испытал тепловой удар или является свидетелем этого опасного состояния у близких, звонить на спецлинию 103. Диспетчер поможет связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду скорой медицинской помощи.
Алгоритм помощи человеку с тепловым ударом:
- перенести пострадавшего в тенистое прохладное место;
- охлаждать потерпевшего прохладными влажными полотенцами и ледяными пакетами, прикладывая их на шею, подмышечные впадины и пах, чтобы снизить температуру тела;
- если человек в сознании, давать ему пить небольшими порциями воду;
- если потерпевший рвет, положить его на бок;
- следить за дыханием, пультом и сознанием пострадавшего, пока на место не прибудут медики.
Как уберечь здоровье в жару:
- не забывать пить чистую воду, чтобы предотвратить обезвоживание;
- носить легкую одежду из натуральных тканей;
- не находиться на улице в часы максимальной солнечной активности, то есть с 11:00 до 16:00;
- охлаждать помещение, открывать окна ночью;
- не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях.
Напомним, в Черкасской области ввели частичный карантин из-за бешенства. Под угрозой оказалась Умань и еще пять населенных пунктов.
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