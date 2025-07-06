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Главная Медцентр Летняя угроза — что делать в случае теплового удара

Летняя угроза — что делать в случае теплового удара

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 15:45
Как распознать тепловой удар и помочь человеку, который его испытал
Девушка страдает из-за жары. Фото иллюстративное: apteka24.ua

Во время жары стоит внимательно относиться к своему здоровью, а также заботиться о близких, которые относятся к уязвимым категориям: детях, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания. Одним из самых больших рисков во время высоких температур является тепловой удар.

О том, как распознать это состояние и как действовать, чтобы помочь себе или другому человеку, который оказался в опасности, 5 июля сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Что такое тепловой удар и каковы его симптомы

Тепловой удар — состояние, которое может возникнуть, если человек долго находится под прямыми солнечными лучами или в теплом помещении. Тело перегревается, водный баланс нарушается, поэтому самочувствие у пострадавшего стремительно ухудшается.

К симптомам теплового удара относятся:

  • спутанность сознания, дезориентация;
  • тошнота и рвота;
  • сильная головная боль;
  • учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание;
  • покраснение кожи, сухая и горячая на ощупь кожа;
  • кратковременная потеря сознания;
  • повышение температуры тела;
  • усталость.

Что делать в случае теплового удара

В Минздраве советуют тем, кто испытал тепловой удар или является свидетелем этого опасного состояния у близких, звонить на спецлинию 103. Диспетчер поможет связаться с врачом и при необходимости пришлет бригаду скорой медицинской помощи.

Алгоритм помощи человеку с тепловым ударом:

  • перенести пострадавшего в тенистое прохладное место;
  • охлаждать потерпевшего прохладными влажными полотенцами и ледяными пакетами, прикладывая их на шею, подмышечные впадины и пах, чтобы снизить температуру тела;
  • если человек в сознании, давать ему пить небольшими порциями воду;
  • если потерпевший рвет, положить его на бок;
  • следить за дыханием, пультом и сознанием пострадавшего, пока на место не прибудут медики.

Как уберечь здоровье в жару:

  • не забывать пить чистую воду, чтобы предотвратить обезвоживание;
  • носить легкую одежду из натуральных тканей;
  • не находиться на улице в часы максимальной солнечной активности, то есть с 11:00 до 16:00;
  • охлаждать помещение, открывать окна ночью;
  • не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях.

Напомним, в Черкасской области ввели частичный карантин из-за бешенства. Под угрозой оказалась Умань и еще пять населенных пунктов.

Также мы рассказывали, как сохранить шанс на отцовство после рака. Стоит еще до начала онкотерапии обратиться за консультацией к специалисту по онкофертильности.

здоровье лето медицина жара тепловой удар
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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