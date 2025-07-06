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Головна Медцентр Літня загроза — що робити в разі теплового удару

Літня загроза — що робити в разі теплового удару

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 15:45
Як розпізнати тепловий удар і допомогти людині, яка його зазнала
Дівчина страждає через спеку. Фото ілюстративне: apteka24.ua

Під час спеки варто уважно ставитися до свого здоров'я, а також дбати про близьких, які належать до вразливих категорій: дітей, літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання. Одним із найбільших ризиків під час високих температур є тепловий удар.

Про те, як розпізнати цей стан і як діяти, аби допомогти собі чи іншій людині, яка опинилася в небезпеці, 5 липня повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Що таке тепловий удар та які його симптоми

Тепловий удар — стан, який може виникнути, якщо людина довго перебуває під прямими сонячними променями або в теплому приміщенні. Тіло перегрівається, водний баланс порушується, тому самопочуття потерпілого стрімко погіршується.

До симптомів теплового удару належать:

  • сплутаність свідомості, дезорієнтація;
  • нудота і блювання;
  • сильний головний біль;
  • прискорене серцебиття, утруднене дихання;
  • почервоніння шкіри, суха і гаряча на дотик шкіра;
  • короткочасна втрата свідомості;
  • підвищення температури тіла;
  • втома.

Що робити в разі теплового удару

У МОЗ радять тим, хто зазнав теплового удару або є свідком цього небезпечного стану у близьких, телефонувати на спецлінію 103. Диспетчер допоможе сконтактувати з лікарем і за потреби надішле бригаду швидкої медичної допомоги.

Алгоритм допомоги людині з тепловим ударом:

  • перенести постраждалого в тінисте прохолодне місце;
  • охолоджувати потерпілого прохолодними вологими рушниками та льодяними пакетами, прикладаючи їх на шию, пахвові западини та пах, щоб знизити температуру тіла;
  • якщо людина у свідомості, давати їй пити невеликими порціями воду;
  • якщо потерпілий блює, покласти його на бік;
  • стежити за диханням, пультом і свідомістю постраждалого, доки на місце не прибудуть медики.

Як вберегти здоров'я у спеку:

  • не забувати пити чисту воду, щоб запобігти зневодненню;
  • носити легкий одяг із натуральних тканин;
  • не перебувати на вулиці в години  максимальної сонячної активності, тобто від 11:00 до 16:00;
  • охолоджувати приміщення, відкривати вікна вночі;
  • не залишати дітей і тварин у закритих автомобілях.

Нагадаємо, у Черкаській області запровадили частковий карантин через сказ. Під загрозою опинилася Умань і ще п'ять населених пунктів.

Також ми розповідали, як зберегти шанс на батьківство після раку. Варто ще до початку онкотерапії звернутися по консультацію до фахівця з онкофертильності.

здоров'я літо медицина спека тепловий удар
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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