Як розпізнати тепловий удар і допомогти людині, яка його зазнала

Літня загроза — що робити в разі теплового удару
Під час спеки варто уважно ставитися до свого здоров'я, а також дбати про близьких, які належать до вразливих категорій: дітей, літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання. Одним із найбільших ризиків під час високих температур є тепловий удар.
Про те, як розпізнати цей стан і як діяти, аби допомогти собі чи іншій людині, яка опинилася в небезпеці, 5 липня повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Що таке тепловий удар та які його симптоми
Тепловий удар — стан, який може виникнути, якщо людина довго перебуває під прямими сонячними променями або в теплому приміщенні. Тіло перегрівається, водний баланс порушується, тому самопочуття потерпілого стрімко погіршується.
До симптомів теплового удару належать:
- сплутаність свідомості, дезорієнтація;
- нудота і блювання;
- сильний головний біль;
- прискорене серцебиття, утруднене дихання;
- почервоніння шкіри, суха і гаряча на дотик шкіра;
- короткочасна втрата свідомості;
- підвищення температури тіла;
- втома.
Що робити в разі теплового удару
У МОЗ радять тим, хто зазнав теплового удару або є свідком цього небезпечного стану у близьких, телефонувати на спецлінію 103. Диспетчер допоможе сконтактувати з лікарем і за потреби надішле бригаду швидкої медичної допомоги.
Алгоритм допомоги людині з тепловим ударом:
- перенести постраждалого в тінисте прохолодне місце;
- охолоджувати потерпілого прохолодними вологими рушниками та льодяними пакетами, прикладаючи їх на шию, пахвові западини та пах, щоб знизити температуру тіла;
- якщо людина у свідомості, давати їй пити невеликими порціями воду;
- якщо потерпілий блює, покласти його на бік;
- стежити за диханням, пультом і свідомістю постраждалого, доки на місце не прибудуть медики.
Як вберегти здоров'я у спеку:
- не забувати пити чисту воду, щоб запобігти зневодненню;
- носити легкий одяг із натуральних тканин;
- не перебувати на вулиці в години максимальної сонячної активності, тобто від 11:00 до 16:00;
- охолоджувати приміщення, відкривати вікна вночі;
- не залишати дітей і тварин у закритих автомобілях.
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