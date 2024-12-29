Фейковые инвалидности — скольким украинцам уже отменили группы

Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: РБК-Україна

Уже с 1 января в Украине ликвидируют МСЕК. К этому решению шли давно, но приняли его после ряда скандалов относительно фейковых инвалидностей. Сейчас часть из них уже отменили.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью телеканалу "Рада", которое опубликовали в воскресенье, 29 декабря.

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Как отметил Ляшко, правоохранительные органы уже передали Министерству здравоохранения более 2000 дел о сомнительной инвалидности. Сейчас рассмотрели уже половину из них.

"В каждой системе есть люди, которые паразитируют на системе. Для (борьбы с ними. — Ред.) в стране создана большая сеть правоохранительных и антикоррупционных органов. Де-факто мы с ними сотрудничаем", — пояснил министр.

Он также добавил, что в Минздраве рассмотрели почти тысячу дел о сомнительной инвалидности. Из них отменили инвалидность 188 лицам, еще 388 передали на рассмотрение научно-исследовательского института Министерства здравоохранения.

Ляшко также подчеркнул, что рано или поздно все становится очевидным. Министр призвал врачей, которые будут устанавливать инвалидность вместо МСЭК, работать по закону.

Напомним, в Украине с 1 января 2025 года начнется оценивание повседневного функционирования человека. Это будет альтернативой медико-социальной экспертизе.

Некоторым из украинцев нужно повторно пройти медицинский осмотр. Это касается мужчин 25-60 лет, которые и так должны были пройти осмотр в течение 2022-2024 годов, но не сделали этого по уважительным причинам.