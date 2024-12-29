Фейкові інвалідності — скільком українцям вже скасували групи

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: РБК-Україна

Вже з 1 січня в Україні ліквідують МСЕК. До цього рішення йшли вже давно, але прийняли його після низки скандалів щодо фейкових інвалідностей. Наразі частину з них вже скасували.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю телеканалу "Рада", яке опублікували у неділю, 29 грудня.

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Як зазначив Ляшко, правоохоронні органи вже передали Міністерству охорони здоров'я понад 2000 справ про сумнівну інвалідність. Наразі розглянули вже половину з них.

"В кожній системі є люди, які паразитують на системі. Для (Боротьби з ними. — Ред.) в країні створена велика мережа правоохоронних і антикорупційних органів. Де-факто ми з ними співпрацюємо", — пояснив міністр.

Він також додав, що в МОЗ розглянули майже тисячу справ про сумнівну інвалідність. З них скасували інвалідність 188 особам, ще 388 передали на розгляд науково-дослідного інституту Міністерства охорони здоров'я.

Ляшко також підкреслив, що рано чи пізно все стає очевидним. Міністр закликав лікарів, які будуть встановлювати інвалідність замість МСЕК, працювати за законом.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2025 року розпочнеться оцінювання повсякденного функціонування людини. Це буде альтернативою медико-соціальній експертизі.

Декому з українців потрібно повторно пройти медичний огляд. Це стосується чоловіків 25-60 років, які й так мало пройти огляд протягом 2022-2024 років, але не зробили цього з поважних причин.