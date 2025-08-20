Видео
Главная Медцентр Корь возвращается — Минздрав предупреждает о рисках для школ

Корь возвращается — Минздрав предупреждает о рисках для школ

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 18:30
В Украине за год выросли случаи кори до 1200
Врачи. Фото: UAG

В Украине зафиксировано почти 1 200 случаев кори с начала года, из них около 900 — среди детей до 17 лет. Минздрав предупреждает о повышенных рисках накануне учебного года и призывает родителей проверить календарь прививок.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин на YouTube-канале Media Center Ukraine.

Читайте также:

Вспышка кори: цифры, риски и вакцинация

По словам Игоря Кузина, нынешняя волна кори в Украине продолжается уже второй год подряд на фоне роста случаев в ЕС и мире. Самые уязвимые — организованные детские коллективы, где инфекция распространяется особенно быстро.

"По классификации корь — одно из самых заразных инфекционных заболеваний. При отсутствии вакцинации 9 из 10 детей, которые столкнутся с корью, будут инфицированы и заболеют корью", — отметил Игорь Кузин.

Чиновник напомнил, что с начала года суммарно зарегистрировано почти 1 200 случаев, из них около 900 — среди детей. По сравнению с прошлым годом динамика является кратной и требует немедленной реакции со стороны родителей и учебных заведений.

"Если посмотреть на статистику в Украине, то суммарно было зарегистрировано у нас с начала года почти 1 200 случаев заболевания корью. Среди детей до 17 лет это почти 900 детей. Если сравнить с прошлым годом, то прошлый год показатели у нас были на уровне 70 случаев. То есть это достаточно существенный рост", — отметил Игорь Кузин.

Минздрав рекомендует срочно наверстать пропущенные прививки по календарю, чтобы уменьшить риск вспышек в школах. Родителям советуют обратиться к семейному врачу и обновить справки перед началом обучения.

Напомним, что на Львовщине снова фиксируют прирост заболеваемости COVID-19: за прошедшую неделю лабораторно подтверждено 192 случая, из них 45 — у детей. В медучреждения госпитализированы 49 пациентов.

Ранее мы также информировали, что в Украине обнаружили два новых субварианта коронавируса — Nimbus и Stratus, которые сейчас доминируют в мире. Медики уточняют, что это ветки штамма "Омикрон", и они могут распространяться быстрее предыдущих вариантов.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
