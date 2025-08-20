Відео
Кір повертається — МОЗ попереджає про ризики для шкіл

Кір повертається — МОЗ попереджає про ризики для шкіл

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 18:30
В Україні за рік зросли випадки кору до 1200
Лікарі проводять планову вакцинацію. Фото: UAG

В Україні зафіксовано майже 1200 випадків кору від початку року, з них близько 900 — серед дітей до 17 років. МОЗ попереджає про підвищені ризики напередодні навчального року й закликає батьків перевірити календар щеплень.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін на YouTube-каналі "Media Center Ukraine".

Читайте також:

Спалах кору: цифри, ризики та вакцинація

За словами Ігоря Кузіна, нинішня хвиля кору в Україні триває вже другий рік поспіль на тлі зростання випадків у ЄС та світі. Найуразливіші — організовані дитячі колективи, де інфекція поширюється особливо швидко.

"За класифікацією кір — одна з найзаразніших інфекційних захворювань. За умови відсутності вакцинації 9 з 10 дітей, які стикнуться з кором, вони будуть інфіковані і вони захворіють на кір", — наголосив Ігор Кузін.

Посадовець нагадав, що з початку року сумарно зареєстровано майже 1200 випадків, із них близько 900 — серед дітей. Порівняно з минулим роком динаміка є кратною й потребує негайної реакції з боку батьків і навчальних закладів.

"Якщо подивитись на статистику в Україні, то сумарно було зареєстровано в нас з початку року майже 1200 випадків захворювання на кір. Серед дітей до 17 років це майже 900 дітей. Якщо порівняти з минулим роком, то минулий рік показники в нас були на рівні 70 випадків. Тобто це достатньо суттєве зростання", — зазначив Ігор Кузін.

МОЗ рекомендує терміново надолужити пропущені щеплення за календарем, аби зменшити ризик спалахів у школах. Батькам радять звернутися до сімейного лікаря й оновити довідки перед початком навчання.

Нагадаємо, що на Львівщині знову фіксують приріст захворюваності на COVID-19: за минулий тиждень лабораторно підтверджено 192 випадки, з них 45 — у дітей. До медзакладів госпіталізовано 49 пацієнтів.

Раніше ми також інформували, що в Україні виявили два нові субваріанти коронавірусу — Nimbus і Stratus, які нині домінують у світі. Медики уточнюють, що це гілки штаму "Омікрон", і вони можуть поширюватися швидше за попередні варіанти.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
