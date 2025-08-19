Видео
Летучая мышь в квартире — как спасти животное и не заразиться

Дата публикации 19 августа 2025 20:47
Что делать с летучей мышью в квартире - советы
Летучая мышь летит. Фото: depositphotos

В августе и сентябре украинцы все чаще замечают необычных крылатых гостей в собственных домах. Летучие мыши, которые ищут зимние убежища, иногда выбирают балконы, цветочные горшки или даже обувь.

Об этом рассказала научный сотрудник Киевского зоопарка Евгения Улюра в эфире День.LIVE.

Что делать с летучей мышью в квартире

"Это не аномалия, такие появления — часть ежегодного переселения летучих мышей, они готовятся к зимовке", — уверяет она.

Если же в вашей комнате появился маленький крылатый гость, паниковать не стоит. Если летучая мышь летает — достаточно открыть окно или балкон, чтобы она сама вылетела.

Если животное сидит на месте, специалист советует осторожно надеть перчатки, посадить его в коробку с отверстиями и передать в центр спасения. Особенно это важно зимой, ведь в холодное время года летучие мыши не выживают на улице.

Евгения Улюра подчеркивает: "Летучая мышь не укусит и не нападет первой, если ее не трогать".

Однако, если контакт все же произошел и животное укусило человека, обязательно следует сделать прививку от бешенства. А если летучая мышь только залетела и вылетела, без укусов или близкого контакта — волноваться не стоит.

Напомним, что в Сумах зафиксировали два случая укусов летучих мышей. В конце июля в городскую больницу обратились жители города.

А в Одесской области участились случаи нападений животных на людей. В течение недели к медикам обратились более сотни жителей.

Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
