Кажан у квартирі — як врятувати тварину та не заразитися сказом

Дата публікації: 19 серпня 2025 20:47
Що робити з кажаном у квартирі - поради
Кажан летить. Фото: depositphotos

У серпні та вересні українці дедалі частіше помічають незвичних крилатих гостей у власних оселях. Кажани, які шукають зимові притулки, іноді обирають балкони, квіткові горщики або навіть взуття.

Про це розповіла наукова співробітниця Київського зоопарку Євгенія Улюра в ефірі День.LIVE.

Читайте також:

Що робити з кажаном у квартирі

"Це не аномалія. Такі появи — частина щорічного переселення кажанів, вони готуються до зимівлі", — запевняє вона.

Якщо ж у вашій кімнаті з’явився маленький крилатий гість, панікувати не варто. Якщо кажан літає — досить відкрити вікно чи балкон, щоб він сам вилетів.

Якщо тварина сидить на місці, спеціаліст радить обережно надіти рукавички, посадити її у коробку з отворами і передати до центру порятунку. Особливо це важливо взимку, адже у холодну пору року кажани не виживають на вулиці.

Євгенія Улюра підкреслює: "Кажан не вкусить і не нападе першим, якщо його не торкатись".

Проте, якщо контакт все ж стався і тварина вкусила людину, обов’язково слід зробити щеплення від сказу. А якщо кажан лише залетів і вилетів, без укусів чи близького контакту — хвилюватися не варто.

Нагадаємо, що у Сумах зафіксували два випадки укусів кажанів. Наприкінці липня до міської лікарні звернулися мешканці міста.

А в Одеській області почастішали випадки нападів тварин на людей. Протягом тижня до медиків звернулася понад сотня жителів.

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
