Качество протезов в Украине — какие проблемы сейчас существуют

Дата публикации 8 ноября 2025 21:47
обновлено: 00:07
Елена Толкачева призвала контролировать качество протезов в Украине
Протезы. Фото: УНИАН

Руководитель патронатной службы "Ангелы" Третьего армейского корпуса Елена Толкачева заявила, что в Украине необходимо контролировать качество протезов. По ее словам, сейчас существует ряд проблем.

Об этом Елена Толкачева рассказала в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Качество протезов

"К сожалению, есть очень много недобросовестных предприятий, которые используют государственные средства и делают некачественные протезы. Они их передают уже потребителю, и после подписания всех бумаг, грубо говоря, у человека уже нет претензий, у пациента нет претензий, и после того, как он начинает им пользоваться, он обнаруживает различные недостатки", — говорит Толкачева.

По ее словам, очень часто из-за этих недостатков ребята не пользуются этими протезами и ходят на костылях. Она подчеркнула, в этом виновата система, которая не контролирует качество протезирования.

Толкачева отметила, что очень важно при получении, чтобы пациент мог высказать все свои претензии к изделию.

"Для этого мы предлагали Министерству социальной политики, они сейчас рассматривают это, создать единую анкету, унифицированную для всех протезных производителей, чтобы перед тем, как пациент получит свой протез, он заполнял эту анкету, благодаря которой бы он понимал, на что надо обратить внимание и что ему не нравится и уже на основании этой анкеты или переделывать изделие, или заменять, или ремонтировать, или подбирать другой, но ни в коем случае не передавать уже как конечное изделие на потребление", — добавила она.

Напомним, 6 ноября в Киеве открыли международный центр ортезирования и протезирования. Главная цель — не только обеспечить человека протезом, а также помочь ему восстановить независимость движения.

А недавно ветераны ГУР Тарас Проць и Сергей Шикун помогли собрату Игорю Заблуде получить бионический протез руки.

Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
