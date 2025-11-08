Олена Толкачова закликала контролювати якість протезів в Україні

Протези. Фото: УНІАН

Керівниця патронатної служби "Янголи" Третього армійського корпусу Олена Толкачова заявила, що в Україні необхідно контролювати якість протезів. За її словами, наразі існує низка проблем.

Про це Олена Толкачова розповіла в коментарі Новини.LIVE.

Якість протезів

"На жаль, є дуже багато недобросовісних підприємств, які використовують державні кошти і роблять неякісні протези. Вони їх передають вже споживачу, і після підписання всіх паперів, грубо кажучи, людина вже немає претензій, пацієнт немає претензій, і після того, як він починає їм користуватися, він виявляє різні недоліки", — каже Толкачова.

За її словами, дуже часто через ці недоліки хлопці та дівчата не користуються цими протезами і ходять на милицях. Вона наголосила, в цьому винна система, яка не контролює якість протезування.

Толкачова зауважила, що дуже важливо при отриманні, аби пацієнт міг висловити всі свої претензії до виробу.

"Для цього ми пропонували Міністерству соціальної політики, вони зараз розглядають це, створити єдину анкету, уніфіковану для всіх протезних виробників, щоб перед тим, як пацієнт отримає свій протез, він заповнював цю анкету, завдяки якій би він розумів, на що треба звернути увагу і що йому не подобається і вже на підставі цієї анкети або переробляти виріб, або замінювати, або ремонтувати, або підбирати інший, але ні в якому разі не передавати вже як кінцевий виріб на споживання", — додала вона.

Нагадаємо, 6 листопада в Києві відкрили міжнародний центр ортезування і протезування. Головна мета — не тільки забезпечити людину протезом, а також допомогти їй відновити незалежність руху.

А нещодавно ветерани ГУР Тарас Проць та Сергій Шикун допомогли побратиму Ігорю Заблуді отримати біонічний протез руки.