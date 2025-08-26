В Минздраве назвали прививки, которые должны быть перед школой

Врач делает прививку ребенку. Иллюстративное фото: Freepik

Перед началом учебного года дети должны иметь все необходимые прививки по национальному календарю. В Министерстве здравоохранения Украины напомнили перечень необходимых прививок перед школой.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

Прививки, которые должны быть перед учебным годом — перечень

В Минздраве отмечают, что перед началом учебного года родители должны проверить, получили ли дети все прививки по национальному календарю. Ведь в классе дети тесно общаются, поэтому риск подхватить инфекцию возрастает.

Отмечается, что вакцинация защищает не только ребенка, но и одноклассников, учителей и тех, кто не может привиться по медицинским причинам.

"Школа и коллективы, в которых учатся дети, должны быть безопасной средой для всех участников учебного процесса, поэтому призываем родителей позаботиться о детском иммунитете до начала обучения, проверить вакцинальный статус и в случае пропуска — наверстать прививки. Все вакцины в стране есть, прививки — бесплатные", — отметил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Итак, какую бы форму обучения родители не выбрали для ребенка, ему нужны ежегодный медосмотр и все обязательные прививки. Это помогает вовремя выявлять проблемы со здоровьем.

Какая справка необходима для поступления в учебное заведение

Для поступления в учебное заведение нужна справка №086/о — в ней указывают состояние здоровья и все прививки ребенка. Если каких-то нет, врач составляет план, как и когда их наверстать.

Осмотр осуществляет семейный врач или педиатр. Только при необходимости ребенка направляют к врачу-специалисту. Пройти медицинское обследование можно в любое удобное время, не дожидаясь окончания или начала обучения. Результаты этого обследования действуют в течение года.

Если связь с врачом потеряна, например, в результате переезда из-за войны — обратитесь в ближайшее медучреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь.

Какие прививки должны быть в 6 лет

В Минздраве напомнили, что по национальному Календарю профилактических прививок, в 6 лет (возраст, с которого дети уже могут поступать в школу) у ребенка должны быть:

2 дозы вакцины против кори, паротита, краснухи (завершенный курс прививок);

3 дозы вакцины против гепатита В (завершенный курс прививок);

1 доза вакцины против туберкулеза (завершенный курс прививок);

4 дозы вакцины против коклюша (завершенный курс прививок);

5 доз вакцины против столбняка и дифтерии;

5 доз вакцины против полиомиелита;

3 дозы вакцины против хиб-инфекции (завершенный курс прививок).

Стоит заметить, что противопоказания к вакцинации устанавливает исключительно врач.

В Минздраве предупредили о повышенных рисках кори накануне учебного года.

Недавно на Львовщине зафиксировали первую смерть от коронавируса.