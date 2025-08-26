Відео
Які щеплення мають отримати діти перед школою — перелік МОЗ

Які щеплення мають отримати діти перед школою — перелік МОЗ

Дата публікації: 26 серпня 2025 08:41
У МОЗ назвали щеплення, які мають бути перед школою
Лікар робить щеплення дитині. Ілюстративне фото: Freepik

Перед початком навчального року діти повинні мати всі необхідні щеплення національним календарем. У Міністерстві охорони здоров'я України нагадали перелік необхідних щеплень перед школою.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ в Telegram.

Щеплення, які мають бути перед навчальним роком — перелік

У МОЗ наголошують, що перед початком навчального року батьки мають перевірити, чи діти отримали всі щеплення за національним календарем. Адже у класі діти тісно спілкуються, тож ризик підхопити інфекцію зростає.

Зазначається, що вакцинація захищає не лише дитину, а й однокласників, учителів та тих, хто не може щепитися з медичних причин.

"Школа та колективи, в яких навчаються діти, мають бути безпечним середовищем для всіх учасників навчального процесу, тому закликаємо батьків подбати про дитячий імунітет до початку навчання, перевірити вакцинальний статус та в разі пропуску — надолужити щеплення. Усі вакцини в країні є, щеплення — безоплатні", — наголосив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Отже, яку б форму навчання батьки не обрали для дитини, їй потрібні щорічний медогляд і всі обов’язкові щеплення. Це допомагає вчасно виявляти проблеми зі здоров’ям.

Календар профілактичних щеплень/МОЗ

Яка довідка необхідна для вступу до закладу освіти

Для вступу до закладу освіти потрібна довідка №086/о — у ній зазначають стан здоров’я та всі щеплення дитини. Якщо якихось немає, лікар складає план, як і коли їх надолужити.

Огляд здійснює сімейний лікар або педіатр. Лише за необхідності дитину скеровують до лікаря-спеціаліста. Пройти медичне обстеження можна в будь-який зручний час, не чекаючи закінчення або початку навчання. Результати цього обстеження є чинними впродовж року.

Якщо зв’язок із лікарем втрачений, наприклад, внаслідок переїзду через війну — зверніться до найближчого медзакладу, який надає первинну медичну допомогу.

Які щеплення мають бути в 6 років

 У МОЗ нагадали, що за національним Календарем профілактичних щеплень, в 6 років (вік, з якого діти вже можуть вступати до школи) у дитини мають бути:

  • 2 дози вакцини проти кору, паротиту, краснухи (завершений курс щеплень);
  • 3 дози вакцини проти гепатиту В (завершений курс щеплень);
  • 1 доза вакцини проти туберкульозу (завершений курс щеплень);
  • 4 дози вакцини проти кашлюку (завершений курс щеплень);
  • 5 доз вакцини проти правця та дифтерії;
  • 5 доз вакцини проти поліомієліту;
  • 3 дози вакцини проти хіб-інфекції (завершений курс щеплень). 

Варто зауважити, що протипоказання до вакцинації встановлює виключно лікар.

У МОЗ попередили про підвищені ризики кору напередодні навчального року.

Нещодавно на Львівщині зафіксували першу смерть від коронавірусу.

Автор:
Андрій Плахонін
Автор:
Андрій Плахонін
