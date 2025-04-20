Специалисты советуют не спешить после поста к своему привычному рациону, а делать это медленно с нежирными продуктами

Женщина выпекает пасочки. Иллюстративное фото: pexels.com

Великий пост — главный длительный пост в христианских конфессиях, цель которого заключается в приготовлении к празднованию Пасхи. Пост установлен в знак подражания Иисусу Христу, который постился в пустыне сорок дней. Если религиозный человек постится, то важно знать, как правильно выходить из поста, чтобы не навредить организму.

Новини.LIVE собрали советы специалистов, которые пригодятся тем, кто постился.

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Как правильно выходить из поста

Советы по возвращению к привычному рациону после поста. Фото: Новини.LIVE

Врачи и диетологи советуют делать это медленно, и не напрягать организм жирной, жареной или острой пищей, а также алкоголем, как бы этого ни хотелось.

Начать выходить из поста лучше с легких белковых продуктов: отварных яиц, нежирного сыра, нежирных и запеченных мяса и рыбы. Кисломолочные продукты тоже не помешают, но, опять же, не жирные.

Со временем начинайте добавлять в рацион свои привычные блюда: мясо, выпечку, сладости и так далее.

Ни в коем случае не надо переедать даже не жирные продукты. Лучше есть чаще, но меньшими порциями, советуют специалисты. Также поможет адаптации большое количество жидкости, однако не газированные сладкие напитки. Лучше что-то естественное - компот или натуральные соки.

Весь процесс выхода из поста в среднем длится от пяти до семи дней. Однако надо прислушиваться к организму — если чувствуете тяжесть, то не спешите - вернитесь снова к легкой, не жирной пище.

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