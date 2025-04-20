Фахівці радять не поспішати після посту до свого звичного раціону, а робити це повільно з нежирними продуктами

Жінка випікає пасочки. Ілюстративне фото: pexels.com

Великий піст — головний тривалий піст в християнських конфесіях, мета якого полягає у приготуванні до святкування Великодня. Піст встановлений на знак наслідування Ісусу Христу, який постився у пустелі сорок днів. Якщо релігійна людина поститься, то важливо знати, як правильно виходити з посту, щоб не нашкодити організму.

Новини.LIVE зібрали поради фахівців, які будуть в пригоді тим, хто постився.

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Як правильно виходити з посту

Поради щодо повернення до звичного раціону після посту. Фото: Новини.LIVE

Лікарі та дієтологи радять робити це повільно, та не напружувати організм жирною, смаженою чи гострою їжею, а також алкоголем, як би цього не хотілось.

Почати виходити з посту краще з легких білкових продуктів: відварених яєць, нежирного сиру, нежирних та запечених м'яса і риби. Кисломолочні продукти теж не завадять, але ж, знов же таки, не жирні.

З часом починайте додавати в раціон свої звичні страви: м'ясо, випічку, солодощі і таке інше.

В жодному випадку не треба переїдати навіть не жирні продукти. Краще їсти частіше, але меншими порціями, радять фахівці. Також допоможе адаптації велика кількість рідини, проте не газовані солодкі напої. Краще щось природне — компот чи натуральні соки.

Весь процес виходу з посту в середньому триває від п'яти до семи днів. Проте треба прислуховуватись до організму — якщо відчуваєте важкість, то не поспішайте — поверніться знову до легкої, не жирної їжі.

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