Что такое гипертония и какие симптомы

Коллаж Новини.LIVE

Маленькая, аккуратная женщина. Пришла "на профилактику", потому что чувствует усталость и немного болит голова. Впервые измеряем — 180/110. Проверяем еще раз. Такой же. Она говорит: "Это у меня нервы". А потом признается, что давление у нее всегда высокое, но "она привыкла".

Именно поэтому гипертонию называют тихим убийцей. Она не болит. Но ежедневно вредит. Высокое давление постепенно убивает сосуды, сердце, мозг и почки. И очень часто — без предупреждений.

Реклама

Читайте также:

Что такое гипертония и когда стоит бить тревогу

Гипертония — это стойкое повышение артериального давления свыше 140/90 мм рт. ст. Она является основной причиной инсультов, инфарктов, сердечной недостаточности и почечной болезни. И в Украине, по данным Минздрава, более 12 миллионов человек имеют повышенное давление.

Реклама

Но только каждый третий знает о своем диагнозе. Еще меньше — реально контролируют его медикаментозно.

В мировых кардиологических рекомендациях (ESC/ESH) четко указано: чем раньше начать лечение — тем ниже риск осложнений. Но большинство людей обращается к врачу уже после инсульта или гипертонического криза.

Реклама

Симптомы гипертонии: как понять, что давление высокое

Гипертония часто протекает без симптомов. Но иногда могут появиться:

головная боль (особенно в затылке);

шум в ушах;

головокружение;

сердцебиение;

нарушение сна.

Даже если симптомов нет, высокое давление уже вредит организму. Не стоит ждать кризиса — стоит действовать заранее.

Почему это опасно даже без боли

Повышенное давление разрушает стенки сосудов, изменяет работу сердца (гипертрофия левого желудочка), ухудшает кровоснабжение мозга и почек. Человек может годами не чувствовать проблем — пока не случится криз, инсульт или инфаркт.

В исследовании Framingham Heart Study было показано: люди с нелеченной гипертонией имеют в 4 раза выше риск инсульта и в 3 раза выше — инфаркта. И даже при давлении "чуть выше нормы" риск уже растет.

Как снизить давление: простые ежедневные действия

Регулярно измеряйте давление . Желательно — в одно и то же время, в покое. Ведите дневник давления.

. Желательно — в одно и то же время, в покое. Ведите дневник давления. Уменьшите соль в рационе . Меньше солить, избегать колбас, снеков, маринадов.

. Меньше солить, избегать колбас, снеков, маринадов. Больше двигайтесь . Ежедневно — хотя бы 30 минут ходьбы или легких упражнений.

. Ежедневно — хотя бы 30 минут ходьбы или легких упражнений. Нормализуйте вес . Каждый лишний килограмм повышает давление.

. Каждый лишний килограмм повышает давление. Меньше стресса, больше сна. Это простые вещи, но чрезвычайно эффективные.

Лечение гипертонии: когда лекарства — обязательны

Гипертония — это хроническое заболевание. Если врач назначил препараты — принимайте их ежедневно, а не только "когда плохо".

Современные препараты действуют постепенно, мягко, и не вызывают зависимости. Комбинированные средства позволяют держать давление в норме без скачков. Ваш врач может подобрать схему индивидуально — с минимумом побочных эффектов.

Давление — это не про возраст. Это о заботе

Гипертония все чаще встречается у 30-40-летних. Особенно — в условиях стресса, тревоги, переутомления, ночных смен, сидячей работы и лишнего веса. Если вам за 30 — раз в год проверять давление нужно обязательно. Если уже есть диагноз — давление надо держать под контролем постоянно.

Гипертония не болит. Но она забирает качество жизни. И очень часто — саму жизнь.

Не ждите, пока случится кризис. Просто измерьте давление. И не привыкайте к высоким цифрам.