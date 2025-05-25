Що таке гіпертонія і які симптоми

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Маленька, акуратна жінка. Прийшла "на профілактику", бо відчуває втому і трохи болить голова. Вперше вимірюємо — 180/110. Перевіряємо ще раз. Такий самий. Вона каже: "Це в мене нерви". А потім зізнається, що тиск у неї завжди високий, але "вона звикла".

Саме тому гіпертонію називають тихим вбивцею. Вона не болить. Але щодня шкодить. Високий тиск поступово вбиває судини, серце, мозок і нирки. І дуже часто — без попереджень.

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Що таке гіпертонія і коли варто бити на сполох

Гіпертонія — це стійке підвищення артеріального тиску понад 140/90 мм рт. ст. Вона є основною причиною інсультів, інфарктів, серцевої недостатності та ниркової хвороби. І в Україні, за даними МОЗ, понад 12 мільйонів людей мають підвищений тиск.

Але лише кожен третій знає про свій діагноз. Ще менше — реально контролюють його медикаментозно.

У світових кардіологічних рекомендаціях (ESC/ESH) чітко вказано: що раніше почати лікування — тим нижчий ризик ускладнень. Але більшість людей звертається до лікаря вже після інсульту або гіпертонічного кризу.

Симптоми гіпертонії: як зрозуміти, що тиск високий

Гіпертонія часто протікає без симптомів. Але іноді можуть з’явитися:

головний біль (особливо в потилиці);

шум у вухах;

запаморочення;

серцебиття;

порушення сну.

Навіть якщо симптомів немає, високий тиск уже шкодить організму. Не варто чекати на кризи — варто діяти наперед.

Чому це небезпечно навіть без болю

Підвищений тиск руйнує стінки судин, змінює роботу серця (гіпертрофія лівого шлуночка), погіршує кровопостачання мозку та нирок. Людина може роками не відчувати проблем — поки не станеться криз, інсульт або інфаркт.

У дослідженні Framingham Heart Study було показано: люди з нелікованою гіпертонією мають у 4 рази вищий ризик інсульту і в 3 рази вищий — інфаркту. І навіть при тиску "трішки вище норми" ризик уже зростає.

Як знизити тиск: прості щоденні дії

Регулярно вимірюйте тиск . Бажано — в один і той самий час, у спокої. Ведіть щоденник тиску.

. Бажано — в один і той самий час, у спокої. Ведіть щоденник тиску. Зменште сіль у раціоні . Менше солити, уникати ковбас, снеків, маринадів.

. Менше солити, уникати ковбас, снеків, маринадів. Більше рухайтесь . Щодня — хоча б 30 хвилин ходьби або легких вправ.

. Щодня — хоча б 30 хвилин ходьби або легких вправ. Нормалізуйте вагу . Кожен зайвий кілограм підвищує тиск.

. Кожен зайвий кілограм підвищує тиск. Менше стресу, більше сну. Це прості речі, але надзвичайно ефективні.

Лікування гіпертонії: коли ліки — обов’язкові

Гіпертонія — це хронічне захворювання. Якщо лікар призначив препарати — приймайте їх щодня, а не тільки "коли погано".

Сучасні препарати діють поступово, м’яко, і не викликають залежності. Комбіновані засоби дозволяють тримати тиск у нормі без стрибків. Ваш лікар може підібрати схему індивідуально — з мінімумом побічних ефектів.

Тиск — це не про вік. Це про турботу

Гіпертонія все частіше трапляється у 30–40-річних. Особливо — в умовах стресу, тривоги, перевтоми, нічних змін, сидячої роботи та зайвої ваги. Якщо вам за 30 — раз на рік перевіряти тиск потрібно обовʼязково. Якщо вже є діагноз — тиск треба тримати під контролем постійно.

Гіпертонія не болить. Але вона забирає якість життя. І дуже часто — саме життя.

Не чекайте, поки станеться криза. Просто виміряйте тиск. І не звикайте до високих цифр.