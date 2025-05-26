Гепатит А в Киеве — сколько случаев зафиксировано

Гепатит А в Киеве — количество заболевших рекордно возросло
В Киеве рекордно выросла заболеваемость гепатитом А. Сейчас известно о 83 случаях.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Киева, гендиректор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Сергей Чумак в комментарии "Укринформу" в понедельник, 26 мая.
Заболеваемость гепатитом А в Киеве
Всего в Киеве 83 случая заболевания гепатитом А, в том числе 37 детей.
"На стационарном лечении находятся 25 человек, из них 11 — дети", — рассказал Чумак.
Симптомы гепатита А
Симптомы обычно появляются через 2-6 недель после заражения. В некоторых случаях заболевание проходит бессимптомно, однако самыми распространенными признаками являются:
- общая слабость и усталость;
- повышение температуры тела;
- тошнота, рвота, потеря аппетита;
- боль или дискомфорт в правом подреберье;
- диарея;
- пожелтение кожи и белков глаз;
- зуд кожи;
- боль в мышцах и суставах;
Напомним, в Киеве проводили бесплатное тестирование на гепатит А. Вспышку зафиксировали в Соломенском районе.
А в Центре контроля и профилактики болезней рассказали, как может передаваться вирус гепатита А.
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