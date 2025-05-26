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Гепатит А в Киеве — количество заболевших рекордно возросло

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Дата публикации 26 мая 2025 14:51
Гепатит А в Киеве — сколько случаев зафиксировано
Врач. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве рекордно выросла заболеваемость гепатитом А. Сейчас известно о 83 случаях.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Киева, гендиректор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Сергей Чумак в комментарии "Укринформу" в понедельник, 26 мая.

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Всего в Киеве 83 случая заболевания гепатитом А, в том числе 37 детей.

"На стационарном лечении находятся 25 человек, из них 11 — дети", — рассказал Чумак.

Симптомы гепатита А

Симптомы обычно появляются через 2-6 недель после заражения. В некоторых случаях заболевание проходит бессимптомно, однако самыми распространенными признаками являются:

  • общая слабость и усталость;
  • повышение температуры тела;
  • тошнота, рвота, потеря аппетита;
  • боль или дискомфорт в правом подреберье;
  • диарея;
  • пожелтение кожи и белков глаз;
  • зуд кожи;
  • боль в мышцах и суставах;

Напомним, в Киеве проводили бесплатное тестирование на гепатит А. Вспышку зафиксировали в Соломенском районе.

А в Центре контроля и профилактики болезней рассказали, как может передаваться вирус гепатита А.

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Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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