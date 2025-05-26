Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Медцентр Гепатит А в Києві — кількість хворих рекордно зросла

Гепатит А в Києві — кількість хворих рекордно зросла

Ua en ru
Дата публікації: 26 травня 2025 14:51
Гепатит А в Києві — скільки випадків зафіксовано
Лікар. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві рекордно зросла захворюваність на гепатит А. Наразі відомо про 83 випадки.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Києва, гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак у коментарі "Укрінформу" у понеділок, 26 травня.

Реклама
Читайте також:

Захворюваність на гепатит А в Києві

Загалом у Києві 83 випадки захворювання на гепатит А, у тому числі 37 дітей.

"На стаціонарному лікуванні перебувають 25 осіб, із них 11 — діти", — розповів Чумак.

Симптоми гепатиту А

Симптоми зазвичай з’являються через 2–6 тижнів після зараження. У деяких випадках захворювання проходить безсимптомно, однак найпоширенішими ознаками є:

  • загальна слабкість і втома;
  • підвищення температури тіла;
  • нудота, блювання, втрата апетиту;
  • біль або дискомфорт у правому підребер'ї;
  • діарея;
  • пожовтіння шкіри та білків очей;
  • свербіж шкіри;
  • біль у м'язах та суглобах;

Нагадаємо, у Києві проводили безкоштовне тестування на гепатит А. Спалах зафіксували в Соломʼянському районі.

А у Центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, як може передаватися вірус гепатиту А.

Київ захворювання вірусний гепатит А гепатит лікарня
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /