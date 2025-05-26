Гепатит А в Києві — скільки випадків зафіксовано

Гепатит А в Києві — кількість хворих рекордно зросла
У Києві рекордно зросла захворюваність на гепатит А. Наразі відомо про 83 випадки.
Про це повідомив головний державний санітарний лікар Києва, гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак у коментарі "Укрінформу" у понеділок, 26 травня.
Захворюваність на гепатит А в Києві
Загалом у Києві 83 випадки захворювання на гепатит А, у тому числі 37 дітей.
"На стаціонарному лікуванні перебувають 25 осіб, із них 11 — діти", — розповів Чумак.
Симптоми гепатиту А
Симптоми зазвичай з’являються через 2–6 тижнів після зараження. У деяких випадках захворювання проходить безсимптомно, однак найпоширенішими ознаками є:
- загальна слабкість і втома;
- підвищення температури тіла;
- нудота, блювання, втрата апетиту;
- біль або дискомфорт у правому підребер'ї;
- діарея;
- пожовтіння шкіри та білків очей;
- свербіж шкіри;
- біль у м'язах та суглобах;
Нагадаємо, у Києві проводили безкоштовне тестування на гепатит А. Спалах зафіксували в Соломʼянському районі.
А у Центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, як може передаватися вірус гепатиту А.
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