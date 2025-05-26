Гепатит А в Києві — скільки випадків зафіксовано

Лікар. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві рекордно зросла захворюваність на гепатит А. Наразі відомо про 83 випадки.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Києва, гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак у коментарі "Укрінформу" у понеділок, 26 травня.

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Захворюваність на гепатит А в Києві

Загалом у Києві 83 випадки захворювання на гепатит А, у тому числі 37 дітей.

"На стаціонарному лікуванні перебувають 25 осіб, із них 11 — діти", — розповів Чумак.

Симптоми гепатиту А

Симптоми зазвичай з’являються через 2–6 тижнів після зараження. У деяких випадках захворювання проходить безсимптомно, однак найпоширенішими ознаками є:

загальна слабкість і втома;

підвищення температури тіла;

нудота, блювання, втрата апетиту;

біль або дискомфорт у правому підребер'ї;

діарея;

пожовтіння шкіри та білків очей;

свербіж шкіри;

біль у м'язах та суглобах;

Нагадаємо, у Києві проводили безкоштовне тестування на гепатит А. Спалах зафіксували в Соломʼянському районі.

А у Центрі контролю та профілактики хвороб розповіли, як може передаватися вірус гепатиту А.