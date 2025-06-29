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Жена Джонсона попала в больницу — что случилось

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Дата публикации 29 июня 2025 12:32
Кэрри Джонсон попала в больницу из-за обезвоживания
Борис и Кэрри Джонсон. Фото: PA
Ключові моменти Жена Джонсона попала в больницу

Жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — Кэрри попала в больницу. У нее случилось сильное обезвоживание после рождения дочери.

Об этом сообщает Sky News.

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Жена Джонсона попала в больницу

Керри Джонсон рассказала, что она провела в больнице две ночи. Отмечается, что причиной этого стало обезвоживание.

Она опубликовала фото в своей соцсети с новорожденной дочкой и призвала всех женщин, которые кормят малышей грудью, пить много воды и следить за питанием, особенно тогда, когда дети часто хотят есть.

Дружина Джонсона в лікарні
Кэрри Джонсон с новорожденной дочерью. Фото: instagram.com/carrielbjohnson
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Новорожденная дочь Керри и Бориса Джонсонов. Фото: instagram.com/carrielbjohnson

"Две ночи в больнице из-за сильного обезвоживания — такого в моих послеродовых планах точно не было", — написала Керри Джонсон.

Отметим, что 21 мая у Бориса и Кэрри Джонсон родился четвертый ребенок — дочь Поппи. У них два сына Фрэнк и Уилферд, которым 2 и 5 лет, а также дочь Роми, которой четыре.

Керри поблагодарила всех, кто ее поддерживал и давал советы, а также врачей, которые оказали всю необходимую помощь.

Напомним, Борис Джонсон имеет девять детей. Рожденная 21 мая Поппи стала четвертым ребенком с его нынешней женой Керри.

Также мы писали, что необходимо знать о первой улыбке новорожденного ребенка.

здоровье Борис Джонсон беременность Великобритания больница
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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