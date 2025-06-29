Кэрри Джонсон попала в больницу из-за обезвоживания

Жена Джонсона попала в больницу — что случилось
Жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — Кэрри попала в больницу. У нее случилось сильное обезвоживание после рождения дочери.
Об этом сообщает Sky News.
Жена Джонсона попала в больницу
Керри Джонсон рассказала, что она провела в больнице две ночи. Отмечается, что причиной этого стало обезвоживание.
Она опубликовала фото в своей соцсети с новорожденной дочкой и призвала всех женщин, которые кормят малышей грудью, пить много воды и следить за питанием, особенно тогда, когда дети часто хотят есть.
"Две ночи в больнице из-за сильного обезвоживания — такого в моих послеродовых планах точно не было", — написала Керри Джонсон.
Отметим, что 21 мая у Бориса и Кэрри Джонсон родился четвертый ребенок — дочь Поппи. У них два сына Фрэнк и Уилферд, которым 2 и 5 лет, а также дочь Роми, которой четыре.
Керри поблагодарила всех, кто ее поддерживал и давал советы, а также врачей, которые оказали всю необходимую помощь.
Напомним, Борис Джонсон имеет девять детей. Рожденная 21 мая Поппи стала четвертым ребенком с его нынешней женой Керри.
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