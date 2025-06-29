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Головна Медцентр Дружина Джонсона потрапила до лікарні — що трапилось

Дружина Джонсона потрапила до лікарні — що трапилось

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Дата публікації: 29 червня 2025 12:32
Керрі Джонсон потрапила до лікарні через зневоднення
Борис та Керрі Джонсон. Фото: PA
Ключові моменти Дружина Джонсона потрапила до лікарні

Дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона — Керрі потрапила до лікарні. У неї трапилось сильне зневоднення після народження доньки.

Про це повідомляє Sky News.

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Дружина Джонсона потрапила до лікарні

Керрі Джонсон розповіла, що вона провела у лірні дві ночі. Зазначається, що причиною цього стало зневоднення.

Вона опублікувала фото у своїй соцмережі з новонародженою донькою та закликала усіх жінок, які годують малюків грудьми, пити багато води та слідкувати за харчуванням, особливо тоді, коли діти часто хочуть їсти.

Дружина Джонсона в лікарні
Керрі Джонсон з новонародженою донькою. Фото: instagram.com/carrielbjohnson
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Новонароджена донька Керрі та Бориса Джонсонів. Фото: instagram.com/carrielbjohnson

"Дві ночі у лікарні через сильне зневоднення — такого у моїх післяпологових планах точно не було", — написала Керрі Джонсон.

Зазначимо, що 21 травня у Бориса та Керрі Джонсон народилася четверта дитина — донька Поппі. У них два сини Френк та Вілферд, яким 2 і 5 років, а також донька Ромі, якій чотири. 

Керрі подякувала усім, хто її підтримував та давав поради, а також лікарям, які надали усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, Борис Джонсон має дев'ятеро дітей. Народжена 21 травня Поппі стала четвертою дитиною з його теперішньою дружиною Керрі. 

Також ми писали, що необхідно знати про першу усмішку новонародженої дитини.

здоров'я Борис Джонсон вагітність Велика Британія лікарня
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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