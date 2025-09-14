Онлайн-платформа Preventive Hub стартовала для украинцев

Врач демонстрирует пациенту онлайн-платформу. Фото иллюстративное: Wellworth Advisors

В Украине официально начала работу медицинская онлайн-платформа Preventive Hub, призванная популяризировать профилактику заболеваний и коррекцию образа жизни. Проект объединяет ведущих украинских медиков, которые стремятся предоставить доступные рекомендации для сохранения здоровья и улучшения качества жизни.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом рассказала старший научный сотрудник Ольга Срибная.

Платформа Preventive Hub — новый шаг в профилактической медицине

Preventive Hub создана общественной организацией "Превентивная кардиология и реабилитация" и содержит материалы для врачей и пациентов, сообщила старший научный сотрудник отдела клинической аритмологии и электрофизиологии Института кардиологии, клинической и регенеративной медицины им. Стражеско НАМНУ Ольга Срибная во время конференции SRNT-E 2025, состоявшейся в Румынии.

Платформа ориентирована на тех, кто хочет изменить образ жизни, уменьшить риск заболеваний и вовремя получить консультацию. Здесь собраны научно-популярные статьи, рекомендации и исследования по различным направлениям медицины.

"Платформа Preventive Hub ориентирована не только на специалистов, врачей, но и на более широкий круг лиц, которые заинтересованы в коррекции образа жизни и профилактике определенных групп заболеваний. Она будет содержать контент, полезный и для пациентов", — отметила Срибная.

Особое внимание на платформе уделено хроническим неинфекционным заболеваниям, которые являются причиной до 70% смертей в мире: сердечно-сосудистым, онкологическим, диабету и хроническим болезням легких. Также учтены современные вызовы — проблемы психического и репродуктивного здоровья, усилившиеся во время войны. К разработке контента привлечены кардиологи, онкологи, эндокринологи, психиатры, военные психологи и другие специалисты.

"Мы нацелены на четыре ключевых аспекта: разговор, профилактику, совершенствование лечения и устранение прогрессирования болезней. Это вопросы питания, ментального здоровья и улучшения качества жизни пациентов", — пояснила Срибная.

Платформа предусматривает как первичную профилактику для здоровых людей, так и вторичную - для тех, кто уже имеет хронические заболевания. Предусмотрена обратная связь: специалисты готовы отвечать на вопросы пользователей и давать советы онлайн. Кроме того, ресурс содержит базу исследований для врачей и студентов медицинских специальностей.

"Мы стремимся не только лечить последствия болезней, но и говорить о том, как предотвратить осложнения. Важно привлекать врачей всех уровней — от первичного звена до специализированной помощи — к развитию профилактической медицины", — подчеркнула Срибная.

