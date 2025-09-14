Онлайн-платформа Preventive Hub стартувала для українців

Лікар демонструє пацієнту онлайн-платформу. Фото ілюстративне: Wellworth Advisors

В Україні офіційно почала роботу медицинська онлайн-платформа Preventive Hub, що покликана популяризувати профілактику захворювань і корекцію способу життя. Проєкт об’єднує провідних українських медиків, які прагнуть надати доступні рекомендації для збереження здоров’я та покращення якості життя.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповіла старший науковий співробітник Ольга Срібна.

Платформа Preventive Hub — новий крок у профілактичній медицині

Preventive Hub створена громадською організацією "Превентивна кардіологія та реабілітація" та містить матеріали для лікарів і пацієнтів, повідомила старший науковий співробітник відділу клінічної аритмології та електрофізіології Інституту кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. Стражеска НАМНУ Ольга Срібна під час конференції SRNT-E 2025, що відбулася в Румунії.

Платформа орієнтована на тих, хто хоче змінити спосіб життя, зменшити ризик захворювань і вчасно отримати консультацію. Тут зібрані науково-популярні статті, рекомендації та дослідження з різних напрямів медицини.

"Платформа Preventive Hub орієнтована не тільки на спеціалістів, лікарів, а й на ширше коло осіб, які зацікавлені в корекції способу життя і профілактиці певних груп захворювань. Вона міститиме контент, корисний і для пацієнтів", — зазначила Срібна.

Особливу увагу на платформі приділено хронічним неінфекційним захворюванням, які є причиною до 70% смертей у світі: серцево-судинним, онкологічним, діабету та хронічним хворобам легень. Також враховані сучасні виклики — проблеми психічного та репродуктивного здоров’я, що посилилися під час війни. До розробки контенту долучені кардіологи, онкологи, ендокринологи, психіатри, військові психологи та інші фахівці.

"Ми націлені на чотири ключові аспекти: розмову, профілактику, удосконалення лікування та усунення прогресування хвороб. Це питання харчування, ментального здоровʼя та покращення якості життя пацієнтів", — пояснила Срібна.

Платформа передбачає як первинну профілактику для здорових людей, так і вторинну — для тих, хто вже має хронічні захворювання. Передбачений зворотний зв’язок: фахівці готові відповідати на запитання користувачів і надавати поради онлайн. Крім того, ресурс містить базу досліджень для лікарів та студентів медичних спеціальностей.

"Ми прагнемо не лише лікувати наслідки хвороб, а й говорити про те, як запобігти ускладненням. Важливо залучати лікарів усіх рівнів — від первинної ланки до спеціалізованої допомоги — до розвитку профілактичної медицини", — наголосила Срібна.

