Главная Медцентр "Дія" будет отправлять медицинские оповещения — о чем идет речь

"Дія" будет отправлять медицинские оповещения — о чем идет речь

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 18:08
Медицинские услуги появились в Дії 8 сентября - е-рецепт и е-направление
Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

В "Дії" появилась новая функция. Пациенты через приложение теперь будут получать электронные рецепты, направления от врача и планы лечения.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії" и Министерства здравоохранения (МОЗ) в понедельник, 8 сентября.

Читайте также:

В "Дії" появился е-рецепт и е-направление

"Минздрав совместно с Национальной службой здоровья Украины и Министерством цифровой трансформации Украины запустили новый канал информирования пациентов — push-уведомления в приложении "Дія", — говорится в сообщении.

Отныне в "Дії" можно получать уведомления о:

  • создании Плана лечения;
  • создании е-Рецепта;
  • отмене е-Рецепта врачом;
  • создании е-Направления.

"Сообщение от электронной системы здравоохранения поступят в Дію, если у вас установлено приложение, или в Viber — если приложения нет. А если нет ни Дії, ни Viber — получите SMS как и раньше", — отмечают в пресс-службе.

Как пользоваться новой услугой

Чтобы получить оповещение, нужно иметь приложение в смартфоне и быть авторизованным в "Дії". Как только врач создаст электронный рецепт или направление — человеку поступит сообщение.

Полученные уведомления с рецептом или направлением сохраняются в "Меню — Сообщения в "Дії".

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области обнаружили случай ботулизма.

Кроме того, в Украине значительно увеличилось количество больных Covid-19. Уже известно о 19 летальных случаях, больше всего — в Днепропетровской области.

Дия лечение врачи приложение рецепт
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
