Медичні послуги з’явилися в Дії 8 вересня — е-рецепт та е-направлення

У "Дії" з’явилася нова функція. Пацієнти через застосунок тепер отримуватимуть електронні рецепти, направлення від лікаря та плани лікування.

Про це повідомляє пресслужба "Дії" та Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) у понеділок, 8 вересня.

У "Дії" з’явився е-рецепт та е-направлення

"МОЗ спільно з Національною службою здоров'я України та Міністерством цифрової трансформації України запустили новий канал інформування пацієнтів — push-сповіщення в застосунку "Дія", — йдеться в повідомленні.

Відтепер у "Дії" можна отримувати сповіщення про:

створення Плану лікування;

створення е-Рецепта;

скасування е-Рецепта лікарем;

створення е-Направлення.

"Повідомлення від електронної системи охорони здоров'я надійдуть у Дію, якщо у вас встановлений застосунок, або у Viber — якщо застосунку немає. А якщо немає ні Дії, ні Viber — отримаєте SMS як і раніше", — зазначають в пресслужбі.

Як користуватись новою послугою

Щоб отримати сповіщення, потрібно мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим у "Дії". Як тільки лікар створить електронний рецепт чи направлення — людині надійде повідомлення.

Отримані сповіщення з рецептом чи направленням зберігаються в "Меню — Повідомлення в "Дії".

