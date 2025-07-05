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Почему восстановление Охматдета длится уже почти год

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 18:14
Ремонт Охматдета в Киеве — почему восстановление затянулось
Поврежденное здание "Охматдета" после обстрела РФ. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в июле 2024 года нанесли ракетный удар по детской больнице "Охматдет". Сейчас восстановление заведения до сих пор продолжается и возникает немало нюансов.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укринформ".

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Ляшко рассказал, что через две недели после российской атаки все отделения больницы возобновили свою работу, кроме отделения трансплантации костного мозга, которое требует "особых условий".

Министр подчеркнул, что "Охматдет" — сложный объект, который нельзя сравнить с административным зданием. По его словам, перед тем, как его восстанавливать, нужно исследовать много вещей и пройти немало бюрократических процессов.

"Такой сложный объект, как "Охматдет", нельзя сравнить с административным зданием, где конструкции остались стабильными, окна поставили, внутренние работы сделали. "Охматдет", как и любая другая больница, — это очень большой организм, перед тем как его восстанавливать, нужно исследовать много вещей. Мы проходим все бюрократические этапы", — пояснил чиновник.

Ляшко сообщил, что сначала был разработан проект консервации. В то же время делалось техническое обследование всех инженерных сетей, таких как отопление, вода и вентиляция. Все запроектировали, оно прошло экспертизу, а тогда провели тендер на ProZorro и определили подрядчика, который начал строить.

По его словам, это долгий процесс и он должен продолжаться еще в течение 2025 года, но все процедуры пытались проводить максимально быстро.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что работы по восстановлению больницы "Охматдет" планируют завершить до конца года.

Также министр сообщал, что процесс восстановления больницы происходит под контролем правоохранителей и с полной открытостью для общественности.

Минздрав Киев ремонт обстрелы Охматдет больница
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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