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Головна Медцентр Чому відновлення Охматдиту триває вже майже рік — пояснення МОЗ

Чому відновлення Охматдиту триває вже майже рік — пояснення МОЗ

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 18:14
Ремонт Охматдиту у Києві — чому відновлення затягнулось
Пошкоджена будівля "Охматдиту" після обстрілу РФ. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у липні 2024 року завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит". Наразі відновлення закладу досі триває і виникає чимало нюансів.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, передає "Укрінформ"

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Ляшко розповів, що через два тижні після російської атаки всі відділення лікарні відновили свою роботу, окрім відділення трансплантації кісткового мозку, яке потребує "особливих умов". 

Міністр наголосив, що "Охматдит" — складний об'єкт, який не можна порівняти з адміністративною будівлею. За його словами, перед тим, як його відновлювати, потрібно дослідити багато речей та пройти чимало бюрократичних процесів. 

"Такий складний об'єкт, як "Охматдит", не можна порівняти з адміністративною будівлею, де конструкції залишились стабільними, вікна поставили, внутрішні роботи зробили. "Охматдит", як і будь-яка інша лікарня, — це дуже великий організм, перед тим як його відновлювати, потрібно дослідити багато речей. Ми проходимо всі бюрократичні етапи", — пояснив посадовець.

Ляшко повідомив, що спершу був розроблений проєкт консервації. Водночас робилось технічне обстеження усіх інженерних мереж таких як опалення, вода та вентиляція. Все запроєктували, воно пройшло експертизу, а тоді провели тендер на ProZorro і визначили підрядника, який розпочав будувати. 

За його словами, це довгий процес і він має тривати ще упродовж 2025 року, але всі процедури намагалися проводити максимально швидко. 

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що роботи з відновлення лікарні "Охматдит" планують завершити до кінця року

Також міністр повідомляв, що процес відбудови лікарні відбувається під контролем правоохоронців та з повною відкритістю для громадськості.

МОЗ Київ ремонт обстріли Охматдит лікарня
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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