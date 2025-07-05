Ремонт Охматдиту у Києві — чому відновлення затягнулось

Пошкоджена будівля "Охматдиту" після обстрілу РФ. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у липні 2024 року завдали ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит". Наразі відновлення закладу досі триває і виникає чимало нюансів.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

Реклама

Читайте також:

Чому відновлення "Охматдиту" досі не закінчили

Ляшко розповів, що через два тижні після російської атаки всі відділення лікарні відновили свою роботу, окрім відділення трансплантації кісткового мозку, яке потребує "особливих умов".

Міністр наголосив, що "Охматдит" — складний об'єкт, який не можна порівняти з адміністративною будівлею. За його словами, перед тим, як його відновлювати, потрібно дослідити багато речей та пройти чимало бюрократичних процесів.

"Такий складний об'єкт, як "Охматдит", не можна порівняти з адміністративною будівлею, де конструкції залишились стабільними, вікна поставили, внутрішні роботи зробили. "Охматдит", як і будь-яка інша лікарня, — це дуже великий організм, перед тим як його відновлювати, потрібно дослідити багато речей. Ми проходимо всі бюрократичні етапи", — пояснив посадовець.

Ляшко повідомив, що спершу був розроблений проєкт консервації. Водночас робилось технічне обстеження усіх інженерних мереж таких як опалення, вода та вентиляція. Все запроєктували, воно пройшло експертизу, а тоді провели тендер на ProZorro і визначили підрядника, який розпочав будувати.

За його словами, це довгий процес і він має тривати ще упродовж 2025 року, але всі процедури намагалися проводити максимально швидко.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що роботи з відновлення лікарні "Охматдит" планують завершити до кінця року.

Також міністр повідомляв, що процес відбудови лікарні відбувається під контролем правоохоронців та з повною відкритістю для громадськості.