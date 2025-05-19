Из-за увеличения в Азии количества случаев Covid-19 выросли акции производителей тест-систем и вакцин

Коронавирус. Иллюстративное фото: freepik

В понедельник, 19 мая, акции производителей тест-систем и лекарств для диагностики Covid-19 в Азии выросли после всплеска случаев заболевания. Больше всего подорожали акции южнокорейского производителя диагностических наборов Sugentech — на 29%.

Об этом сообщает Вloomberg.

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Акции производителей лекарств и тестов на COVID-19 выросли

В Японии акции производителя вакцины от коронавируса Daiichi Sankyo выросли на 7,4% Также в Гонконге акции Shanghai Junshi Biosciences подорожали на 4,3%.

Акции корейских производителей тест-систем на COVID, включая Humasis, LabGenomics, Seegene и SD Biosensor, также выросли в понедельник. Акции производителя вакцин от коронавируса SK Bioscience подскочили на 7,2%.

Органы здравоохранения в Гонконге и Сингапуре предупредили, что количество случаев заболевания Covid-19 резко возрастает, поскольку волна эпидемии распространяется по Азии. Согласно данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, Китай находится на пути к тому, чтобы волна Covid достигла пика летом 2024 года.

"После восстановления нормальной жизни в Гонконге наблюдались циклы активных периодов Covid-19 каждые шесть-девять месяцев. Мы ожидаем, что уровень активности Covid-19 останется на высшем уровне по крайней мере в течение следующих нескольких недель", — сказал Эдвин Цуй, чиновник Гонконгского центра по здравоохранению.

В прошлом месяце Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) продлило период сезонной вакцинации от Covid-19 на два месяца до конца июня, порекомендовав людям в возрасте 65 лет и старше, большинству лиц с ослабленным иммунитетом, пациентам больниц и лицам, находящимся в учреждениях, сделать прививки вакциной JN.1 и BioNTech SE.

"За последние три года Covid-19 все чаще встречается не только зимой, но и летом, поэтому рекомендуется сделать прививку как можно раньше, чтобы обеспечить достаточный период иммунитета", — говорится в заявлении KDCA.

Напомним, что Китай официально отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о якобы утечке коронавируса из китайской лаборатории. В ответ была опубликована так называемая "Белая книга", в которой изложена альтернативная версия происхождения COVID-19.

А в Финляндии ученые впервые обнаружили гигантский вирус, размер которого вдвое превышает размер вируса гриппа. Исследователи также установили, что эти вирусы чаще встречаются в северных регионах.