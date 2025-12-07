Военные заявили о проблемах с аптечками на фронте

Аптечные подсумки — военные объяснили, какие есть проблемы
Украинские военные сообщили о проблемах аптечных подсумков. В частности, недостатки штатных аптечек подтверждаются реальными боевыми ситуациями.
Об этом сообщили и.о. начальника медпункта одного из батальонов полка беспилотных систем "Кракен" Екатерина "Фанта" Коваленко и начальник ВСУ Вадим Сергиенко во время презентации результатов экспертизы Центра анализа, исследований и опыта по военной медицине, передает корреспондент Новини.LIVE.
Проблемы аптечных подсумков
"На каждый недостаток этой аптечки у меня есть по несколько реальных ситуаций на поле боя. Обязательно быстросброс, я бы наверняка поставила его на первое место", — отметила Коваленко.
По ее словам, насколько быстро будет использована аптечка, то настолько быстро начнется оказание помощи бойцу.
Кроме того, есть проблема габаритности, Коваленко говорит, что были ситуации, когда в траншее воины цепляются за корни и не могут двигаться.
Среди негативной оценки также прочность и водонепроницаемость.
"Особенно погода такая, как сейчас, передвижение на багги, когда ты возвращаешься на позицию или с позиции, у тебя не видно ничего, кроме глаз. Соответственно, вся эта аптечка залеплена грязью, она мокрая, и когда ты открываешь ее там, достаточно не все уже можно использовать повторно", — говорит и.о. начальника медпункта одного из батальонов полка беспилотных систем "Кракен".
А начальник медслужбы ВСУ Вадим Сергиенко отметил, что обеспечение также "буксует". По его словам, закупка 45 тысяч аптечек в 2022 году до сих пор под следствием. Это практически останавливает новые закупки, поскольку контролирующие органы устанавливают, нельзя ли было приобрести товары по более низкой цене.
Потребности значительно превышают ресурсы — при стоимости одной аптечки около 6000 грн и ежегодном заказе более 600 тысяч единиц расходы превышают бюджет медицинских сил вдвое. Система функционирует в условиях хронического дефицита.
Напомним, Третий армейский корпус представил результаты исследования Центра анализа, исследований и опыта по военной медицине.
Ранее в Силах беспилотных систем ВСУ объяснили, что взять с собой на базовую общевойсковую подготовку.
