Україна
Аптечні підсумки — військові пояснили, які є проблеми

Аптечні підсумки — військові пояснили, які є проблеми

Дата публікації: 7 грудня 2025 16:16
Військові заявили про проблеми з аптечками на фронті
Катерина "Фанта" Коваленко. Фото: кадр з відео

Українські військові повідомили про проблеми аптечних підсумків. Зокрема, недоліки штатних аптечок підтверджуються реальними бойовими ситуаціями.

Про це повідомили т.в.о. начальника медпункту одного із батальйонів полку безпілотних систем "Кракен" Катерина "Фанта" Коваленко та начальник ЗСУ Вадим Сергієнко під час презентації результатів експертизи Центру аналізу, досліджень та досвіду з військової медицини, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Проблеми аптечних підсумків

"На кожен недолік цієї аптечки у мене є по кілька реальних ситуацій на полі бою. Обовʼязково швидкоскид, я б напевно поставила його на перше місце", — зазначила Коваленко.

За її словами, наскільки швидко буде використана аптечка, то настільки швидко почнеться надання допомоги бійцю.

Крім того, є проблема габаритності. Коваленко каже, що були ситуації, коли в траншеї воїни чіпляються за корені та не можуть рухатися.

Серед негативної оцінки також міцність і водонепроникність.

"Особливо погода така, як зараз, пересування на багі, коли ти повертаєшся на позицію або з позиції, в тебе не видно нічого, крім очей. Відповідно, вся ця аптечка заліплена брудом, вона мокра, і коли ти відкриваєш її там, досить не все вже можна використовувати повторно", — каже т.в.о. начальника медпункту одного із батальйонів полку безпілотних систем "Кракен".

А начальник медслужби ЗСУ Вадим Сергієнко зазначив, що забезпечення також "буксує". За його словами, закупівля 45 тисяч аптечок у 2022 році досі під слідством. Це практично зупиняє нові закупівлі, оскільки контролюючі органи встановлюють, чи не можна було придбати товари за нижчою ціною.

Потреби значно перевищують ресурси — при вартості однієї аптечки близько 6000 грн і щорічному замовленні понад 600 тисяч одиниць витрати перевищують бюджет медичних сил удвічі. Система функціонує за умов хронічного дефіциту.

Нагадаємо, Третій армійський корпус презентував результати дослідження Центру аналізу, досліджень та досвіду з військової медицини.

Раніше у Силах безпілотних систем ЗСУ пояснили, що взяти із собою на базову загальновійськову підготовку.

війна ЗСУ Україна військові закупівлі аптечка
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
