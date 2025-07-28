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Главная arrow Медцентр arrow На грани медицинской катастрофы — Пикуз о проблемах Мариуполя arrow

На грани медицинской катастрофы — Пикуз о проблемах Мариуполя

28 июля 2025 17:16
Андрей Плахонин - Редактор
Медицина в оккупированном Мариуполе деградирует - Вадим Пикуз
Вадим Пикуз. Фото: Facebook Вадима Пикуза
Андрей Плахонин - Редактор

Подавляющее большинство населения временно оккупированного Мариуполя — это пожилые люди, которые остались в городе после массового выезда молодежи. Они особенно нуждаются в медицинской помощи, ведь на них давит и стресс, и общий уровень жизни в городе.

Об этом рассказал и.о. председателя Мариупольского городского совета Вадим Пикуз в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 28 июля.

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Медицина в оккупированном Мариуполе деградирует

По его словам, оказать эту помощь фактически некому: квалифицированные медицинские работники выехали — кто-то на подконтрольную Украине территорию, кто-то за границу, а некоторые даже в Россию.

"В Мариуполе не хватает специалистов. Это не только о терапевтах или кардиологах. Там катастрофическая ситуация с детской медициной. Люди, у которых есть дети, не могут получить качественную педиатрическую помощь — на одного педиатра приходится более ста детей. А педиатров всего один-два, возможно три", — отмечает Пикуз.

Кроме того, он подчеркнул, что в городе серьезно повреждены больницы, уничтожено медицинское оборудование. Часть техники оккупационные власти завезли в созданный медицинский хаб, однако оказывать помощь там некому — не хватает специалистов.

"Медицина в городе сейчас на очень низком уровне. А ухудшение качества воды и ее нехватка только усугубляют проблемы со здоровьем. Болезни обостряются, но решать это некому — медицинских кадров нет", — подытожил Вадим Пикуз.

Напомним, раньше Пикуз заявил, что ситуация с жильем во временно оккупированном городе крайне сложная. По его словам, российские оккупанты отбирают квартиры у местных жителей, в результате чего многие люди остаются без крыши над головой и вынуждены жить под открытым небом.

Также стало известно, что россияне восстанавливают советские артефакты в Мариуполе.

больницы Мариуполь медики медицина оккупация
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