Медицина в окупованому Маріуполі деградує - Вадим Пікуз

Вадим Пікуз. Фото: Facebook Вадима Пікуза

Переважна більшість населення тимчасово окупованого Маріуполя — це літні люди, які залишилися у місті після масового виїзду молоді. Вони особливо потребують медичної допомоги, адже на них тисне і стрес, і загальний рівень життя у місті.

Про це розповів в.о. голови Маріупольської міської ради Вадим Пікуз в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 28 липня.

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З його словами, надати цю допомогу фактично нікому: кваліфіковані медичні працівники виїхали — хтось на підконтрольну Україні територію, хтось за кордон, а дехто навіть до Росії.

"У Маріуполі бракує фахівців. Це не лише про терапевтів чи кардіологів. Там катастрофічна ситуація з дитячою медициною. Люди, в яких є діти, не можуть отримати якісну педіатричну допомогу — на одного педіатра припадає понад сто дітей. А педіатрів лише один-два, можливо три", — зазначає Пікуз.

Крім того, він наголосив, що в місті серйозно пошкоджені лікарні, знищене медичне обладнання. Частину техніки окупаційна влада завезла до створеного медичного хабу, однак надавати допомогу там нікому — бракує фахівців.

"Медицина в місті зараз на дуже низькому рівні. А погіршення якості води та її нестача лише поглиблюють проблеми зі здоров’ям. Хвороби загострюються, але вирішувати це нікому — медичних кадрів немає", — підсумував Вадим Пікуз.

Нагадаємо, раніше Пікуз заявив, що ситуація з житлом у тимчасово окупованому місті є вкрай складною. За його словами, російські окупанти відбирають квартири у місцевих мешканців, унаслідок чого багато людей залишаються без даху над головою і змушені жити просто неба.

Також стало відомо, що росіяни відновлюють радянські артефакти у Маріуполі.