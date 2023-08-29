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Смешайте соль с уксусом и поставьте на пол: результат вас точно удивит

29 августа 2023 21:12
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как солью с уксусом можно улучшить атмосферу дома – просто оставьте это на полу
Сочетание соли и уксуса в одном стакане. Фото: скриншот с YouTube
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Настоящие хозяйки не представляют приготовления еды без уксуса и соли, но мало кто знает, что их можно использовать не только в кулинарии. К примеру, можно смешать соль с уксусом и этой смесью очистить свой дом.

Об этом сообщает diy joy.

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Дома у каждой хозяйки есть базовые продукты, которые используются во время приготовления. Это касается соли и уксуса, которые хозяйки добавляют в большинство блюд. Соль, например, добавляется ко всей еде, а уксусом обычно тушат соду при приготовлении некоторых блюд.

Какая польза от уксуса и соли?

Смесь уксуса и соли активно используется среди настоящих дачников, которые таким образом пытаются очистить растения от болезней, сорняков и вредителей. Также солью с уксусом очищают устаревшую грязь с рыжими пятнами в стиральной машине и стеклянные поверхности с посудой.

Очистка сковороды от грязи с помощью соли и уксуса.
Очистка сковороды от грязи с помощью соли и уксуса. Фото: скриншот с YouTube

Но мало кто знает, что сочетание соли и уксуса помогает улучшить атмосферу в доме. Эти продукты удаляют лишнюю влагу и убирают неприятный аромат. Особенно полезными они будут для кухни, где много запахов.

Как можно очистить дом уксусом и солью?

Чтобы освежить воздух, нужно положить полторы или две столовых ложки соли в стакан, одну столовую ложку уксуса и до краев залить водой. Затем поставьте эту смесь на пол и ждите. Уже через сутки в комнате улучшится атмосфера.

Сочетание соли и уксуса в одном стакане
Сочетание соли и уксуса в одном стакане. Фото: скриншот с YouTube

Вы почувствуете, как в вашей комнате воздух станет свежим и чистым, что крайне важно для здоровья. Вам будет приятнее дышать и отдыхать после тяжелого рабочего дня.

Почему это работает?

Дело в том, что ионы, которые содержит соль, помогают мгновенно освежить воздух в закрытых помещениях. Если говорить об уксусе, то он нужен для того, чтобы усилить этот эффект.

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