Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфхаки arrow Змішайте сіль з оцтом та поставте на підлогу: результат вас точно здивує arrow

Змішайте сіль з оцтом та поставте на підлогу: результат вас точно здивує

29 серпня 2023 21:12
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як сіллю з оцтом можна покращити атмосферу вдома – просто залиште це на підлозі
Поєднання солі та оцту в одній склянці. Фото: скриншот з YouTube
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Справжні господині не уявляють приготування їжі без оцту та солі, але мало хто знає, що їх можна використовувати не тільки в кулінарії. Наприклад, можна змішати сіль з оцтом та цією сумішшю очистити свій будинок.

Про це повідомляє diy joy.

Читайте також:

Вдома у кожної господині є базові продукти, які використовуються під час приготування. Це ж стосується солі та оцту, які господині додають до більшості страв. Сіль, наприклад, додається до всієї їжі, а оцтом зазвичай тушать соду при приготуванні деяких страв.

Яка користь від оцту та солі?

Суміш оцту та солі активно використовується серед справжніх дачників, які таким способом намагаються очистити рослини від хвороб, бур’янів та шкідників. Також сіллю з оцтом очищують застарілий бруд з рудими плямами в пральній машині та скляні поверхні з посудом. 

Очистка сковороды от грязи с помощью соли и уксуса
Очищення сковороди від бруду за допомогою солі та оцту. Фото: скриншот з YouTube

Але мало хто знає, що поєднання солі та оцту допомагає покращити атмосферу в домі. Ці продукти видаляють зайву вологу та прибирають неприємний аромат. Особливо корисними вони будуть для кухні, де є багато запахів. 

Як можна очистити будинок оцтом та сіллю?

Щоб освіжити повітря, потрібно покласти півтори або дві столові ложки солі до склянки, одну столову ложку оцту та до країв залити водою. Потім поставте цю суміш на підлогу та просто чекайте. Вже за добу в кімнаті покращиться атмосфера. 

Сочетание соли и уксуса в одном стакане
Поєднання солі та оцту в одній склянці. Фото: скриншот з YouTube

Ви відчуєте, як у вашій кімнаті повітря стане свіжим та чистим, що вкрай важливо для здоров’я. Вам буде приємніше дихати та краще відпочивати після важкого робочого дня.

Чому це працює?

Справа в тому, що іони, які містить сіль, допомагають миттєво освіжити повітря в закритих приміщеннях. Якщо говорити про оцет, то він потрібен для того, щоб посилити цей ефект. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна позбутися неприємного аромату в салоні свого автомобіля. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно підготуватися до ймовірних відключень світла в Україні. 

Також ми повідомляли про те, як правильно готувати їжу, щоб не пригорала каструля.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз