Як сіллю з оцтом можна покращити атмосферу вдома – просто залиште це на підлозі

Поєднання солі та оцту в одній склянці. Фото: скриншот з YouTube

Справжні господині не уявляють приготування їжі без оцту та солі, але мало хто знає, що їх можна використовувати не тільки в кулінарії. Наприклад, можна змішати сіль з оцтом та цією сумішшю очистити свій будинок.

Про це повідомляє diy joy.

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Вдома у кожної господині є базові продукти, які використовуються під час приготування. Це ж стосується солі та оцту, які господині додають до більшості страв. Сіль, наприклад, додається до всієї їжі, а оцтом зазвичай тушать соду при приготуванні деяких страв.

Яка користь від оцту та солі?

Суміш оцту та солі активно використовується серед справжніх дачників, які таким способом намагаються очистити рослини від хвороб, бур’янів та шкідників. Також сіллю з оцтом очищують застарілий бруд з рудими плямами в пральній машині та скляні поверхні з посудом.

Очищення сковороди від бруду за допомогою солі та оцту. Фото: скриншот з YouTube

Але мало хто знає, що поєднання солі та оцту допомагає покращити атмосферу в домі. Ці продукти видаляють зайву вологу та прибирають неприємний аромат. Особливо корисними вони будуть для кухні, де є багато запахів.

Як можна очистити будинок оцтом та сіллю?

Щоб освіжити повітря, потрібно покласти півтори або дві столові ложки солі до склянки, одну столову ложку оцту та до країв залити водою. Потім поставте цю суміш на підлогу та просто чекайте. Вже за добу в кімнаті покращиться атмосфера.

Поєднання солі та оцту в одній склянці. Фото: скриншот з YouTube

Ви відчуєте, як у вашій кімнаті повітря стане свіжим та чистим, що вкрай важливо для здоров’я. Вам буде приємніше дихати та краще відпочивати після важкого робочого дня.

Чому це працює?

Справа в тому, що іони, які містить сіль, допомагають миттєво освіжити повітря в закритих приміщеннях. Якщо говорити про оцет, то він потрібен для того, щоб посилити цей ефект.

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